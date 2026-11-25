L’Hôpital international de Kénitra, établissement du groupe Akdital, a organisé lundi, une campagne de don de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, dans ses locaux situés avenue Al Qadissia. À travers cette initiative, l’établissement entend mobiliser les donneurs et rappeler l’importance de maintenir un approvisionnement régulier en sang, indispensable à la prise en charge de nombreux patients.

«Nous organisons cette campagne avec le Centre national de transfusion sanguine. Nous invitons le personnel de l’hôpital, les familles des patients, mais aussi l’ensemble des citoyens marocains à donner leur sang tout au long de l’année, car les besoins sont immenses», déclare Dr Oussama Alami Ouahabi, directeur médical de l’Hôpital international de Kénitra.

Au-delà des urgences et des interventions chirurgicales, les transfusions sanguines sont également indispensables à la prise en charge de patients atteints de maladies chroniques, notamment certaines pathologies hématologiques nécessitant des transfusions régulières.

«Nous appelons les habitants de Kénitra et de toute la région à venir donner leur sang sans hésitation. Le prélèvement porte sur une quantité limitée, inférieure à 300 ml, et ce geste peut sauver des vies», explique Dr Nabila Chellakhi, hématologue au sein de l’établissement.

La spécialiste souligne notamment les besoins importants des patients atteints de cancers du sang et de maladies liées à l’anémie, en particulier les formes héréditaires, relativement présentes dans la région du Gharb. Elle rappelle que le sang est un produit vital qui ne peut être remplacé par un médicament disponible en pharmacie et dont la disponibilité dépend directement de la mobilisation des donneurs.

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Elle alerte également sur la fragilité des réserves nationales, qui ne couvriraient, selon elle, qu’un à deux jours de besoins, notamment lors des périodes de forte demande comme le Ramadan, l’été ou les épisodes d’accidents de la route plus nombreux. «Le sang ne peut ni s’acheter ni se fabriquer. Sans donneurs, les patients ne peuvent pas disposer de cette ressource vitale», insiste-t-elle.

Dr Sanae Amelal, hématologue clinicienne, souligne elle aussi l’importance de la mobilisation de la population de Kénitra et de la région du Gharb, où les maladies hématologiques, qu’il s’agisse d’hémoglobinopathies héréditaires ou de maladies malignes du sang, représentent une part importante des besoins en transfusions. «Sans l’aide de la population, nous ne pourrons pas répondre à la demande croissante en produits sanguins labiles pour ces patients», souligne-t-elle.

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Pour les donneurs, cette mobilisation est aussi un engagement personnel. Abdessadek, venu donner son sang pour son père, affirme être également un donneur régulier. «Je donne mon sang presque chaque année. C’est un moyen de sauver des vies. Le don est aussi bénéfique pour le donneur, puisqu’il contribue au renouvellement des cellules. Aujourd’hui, les besoins sont importants, et j’encourage tout le monde, notamment les personnes ayant des groupes sanguins rares, à donner», témoigne-t-il.

À travers cette journée, l’établissement rappelle que le don de sang ne se limite pas aux campagnes ponctuelles, mais constitue un geste de solidarité qui doit s’inscrire dans la durée, pour répondre aux besoins des patients tout au long de l’année.