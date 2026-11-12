Société

Hajj: Akdital prendra en charge les pèlerins marocains à La Mecque

L’accord a été conclu en marge de la 6ᵉ édition de la Conférence et Exposition du Hajj, organisée du 8 au 11 novembre 2026 à Djeddah, en Arabie saoudite.

Une convention signée à Djeddah entre le groupe Akdital et la Mission officielle marocaine du Hajj prévoit la prise en charge des pèlerins marocains qui auront besoin de soins durant leur séjour à La Mecque. Ils seront accueillis à Akdital Hospitals Makkah, l’hôpital du groupe dans la ville sainte.

Par La Rédaction
Le 12/11/2026 à 12h50

Selon le communiqué publié par Akdital le 11 novembre, l’hôpital du groupe Akdital accueillera les pèlerins marocains ayant besoin de soins durant leur séjour dans la ville sainte. Les modalités d’admission et la liste des soins couverts restent à préciser. Une convention en ce sens a été signée à Djeddah entre le groupe et la Mission officielle marocaine du Hajj.

L’accord a été conclu en marge de la 6ᵉ édition de la Conférence et Exposition du Hajj, organisée du 8 au 11 novembre 2026 à Djeddah. Il prévoit la mise à disposition d’Akdital Hospitals Makkah, l’établissement du groupe à La Mecque, au profit de la Mission officielle marocaine du Hajj.

Par La Rédaction
Le 12/11/2026 à 12h50
#Hajj#Akdital#Hôpital Akdital#Pèlerins marocains

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