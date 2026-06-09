Hajj 2026: Ahmed Taoufiq se félicite du «franc succès» de la campagne marocaine

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre s’est félicité du succès de l’opération du Hadj de cette année, qui a permis à 34.000 pèlerins marocains d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam.

Sur ce total, 22.200 pèlerins étaient inscrits dans le cadre de l’organisation officielle tandis que 11.800 autres ont voyagé via les agences de voyages accréditées, a rappelé Ahmed Taoufiq, précisant que 78 vols de la Royal Air Maroc ont été programmés pour assurer leur transport. «L’organisation globale s’est soldée par une réussite, notamment au niveau du logement, de la restauration et du transport des pèlerins», s’est-il réjoui. Il a par ailleurs souligné que le ministère des Affaires islamiques était intervenu ponctuellement pour optimiser les transports locaux et renforcer la climatisation de certains hébergements, face à la forte chaleur qui a sévi sur place.

De son côté, le président du groupe parlementaire istiqlalien, Abdessalam Lebbar, a salué les efforts déployés par le ministère dans l’encadrement de cette opération, tout en mettant en avant «l’excellente contribution des guides et des assistants qui ont accompagné les pèlerins marocains jusqu’à leur retour au Maroc».