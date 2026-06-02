Hajj 2026: arrivée à l’aéroport d’Oujda du premier contingent de pèlerins de l’Oriental

Le retour des pèlerins de la région de l’Oriental a commencé lundi 1er juin 2026 au soir. Vers 22h30, le premier vol en provenance de l’aéroport de Djeddah, en Arabie saoudite, a atterri à l’aéroport international Oujda-Angad avec à bord des pèlerins originaires de différentes provinces de la région, de retour au pays après l’accomplissement du Hajj.

À leur arrivée, des youyous de femmes, des chants de célébration et des larmes d’émotion se sont mêlés aux scènes de retrouvailles. Familles et proches s’étaient rassemblés en nombre pour accueillir les pèlerins après ce voyage spirituel.

Dans des déclarations, plusieurs pèlerins ont affirmé que la saison du Hajj 2026 s’était déroulée dans de bonnes conditions. Parmi eux, Jalil Zelloufi, pèlerin originaire d’Oujda, a souligné la «qualité de l’organisation», aussi bien dans les hôtels que sur les sites du mont Arafat, Mouzdalifa et Mina. Il a également salué le travail des agences relevant du ministère des Habous et des Affaires islamiques, qui ont assuré aux pèlerins des conditions de séjour confortables, conformément aux Hautes instructions royales, contribuant ainsi au succès de cette expérience spirituelle.

De son côté, un pèlerin originaire de la province de Nador a exprimé sa grande satisfaction d’avoir accompli le pèlerinage. Il a assuré que toutes les étapes du voyage s’étaient déroulées dans de bonnes conditions, que ce soit à Médine, à La Mecque ou dans les lieux saints. Il a également salué l’accueil réservé aux pèlerins dès leur arrivée à l’aéroport d’Oujda-Angad, estimant que la présence des différentes autorités et des services de sécurité conférait à ce moment une dimension particulière.

Un autre pèlerin, originaire de la province de Berkane, a qualifié cette édition du Hajj de «réussite à tous les niveaux». Selon lui, les rites se sont déroulés dans un climat de sécurité et de sérénité, avec la disponibilité de tous les services nécessaires. Il a également évoqué la qualité de l’accueil réservé aux pèlerins à l’aéroport, reflet de l’attention portée à leur retour au pays.

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Parmi les pèlerines de ce premier vol, l’une d’elles a affirmé que le Hajj 2026 figurait parmi «les plus belles expériences de sa vie». Elle a mis en avant la qualité de l’organisation, de l’hébergement et du déroulement des rites, précisant que les pèlerins étaient rentrés sains et saufs après avoir accompli leurs obligations religieuses dans ce qu’elle a décrit comme des conditions idéales. Elle s’est également réjouie de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé à Oujda.

Sur le plan organisationnel, les différentes étapes de l’accueil se sont déroulées avec fluidité grâce à la mobilisation de l’ensemble des intervenants au sein de l’aéroport international Oujda-Angad. Les cadres et agents de l’Office national des aéroports, aux côtés des services de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des autorités compétentes, ont veillé à garantir des conditions d’accueil optimales, à faciliter les formalités d’arrivée ainsi que la récupération des bagages et le départ des pèlerins vers leurs villes et lieux de résidence.

L’opération de retour des pèlerins de la région de l’Oriental devrait se poursuivre dans les prochains jours. L’aéroport international Oujda-Angad est en effet appelé à accueillir quatre vols supplémentaires les 2, 5, 7 et 10 juin, dans le cadre du programme de rapatriement des pèlerins marocains, avec des préparatifs continus pour assurer le bon déroulement de l’opération sur les plans organisationnel et logistique.