Société

Aïd al-Adha: l’ONSSA intensifie le contrôle sanitaire du cheptel à Casablanca

Les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires dans un marché de bétail à Casablanca (K.Sabbar/Le360).

Par Fatima Zahra El Aouni et Khadija Sabbar
Le 24/05/2026 à 13h40

VidéoÀ quelques jours de l’Aïd al-Adha, les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont renforcé leurs opérations de contrôle dans les marchés et points de vente de Casablanca. L’objectif est de s’assurer de la bonne santé du cheptel et de la qualité des aliments utilisés pour l’engraissement du bétail, à travers des tournées quotidiennes, des prélèvements et des analyses effectuées en laboratoire.

Dans les marchés à moutons de Casablanca, l’ambiance devient de plus en plus animée à mesure que l’Aïd approche. Entre les clients venus choisir leur mouton et les vendeurs occupés à accueillir les visiteurs, les équipes vétérinaires de l’ONSSA parcourent les allées pour inspecter les animaux et contrôler les conditions d’élevage.

«À l’occasion de l’Aïd al-Adha, les services vétérinaires de Casablanca, comme partout au Maroc, intensifient les opérations de contrôle au niveau des unités d’engraissement et des unités de production d’aliments pour bétail», déclare Redouane Et-Taib, vétérinaire inspecteur à la Direction du contrôle et de la qualité de Casablanca.

Sur place, les vétérinaires procèdent à des prélèvements d’aliments et d’eau destinés au cheptel afin de vérifier leur qualité. Les échantillons sont ensuite envoyés vers des laboratoires agréés pour analyses. Les équipes contrôlent également l’état sanitaire des animaux dans les marchés et les points de vente.

«Nous réalisons des contrôles quotidiens pour nous assurer de la sécurité sanitaire du cheptel», explique le vétérinaire inspecteur. «À ce jour, plus de 60 opérations de contrôle ont été effectuées dans les marchés et points de vente», ajoute-t-il. «Nous avons réalisé plus de 100 analyses de viandes ovines et caprines ainsi que plus de 40 analyses d’aliments pour bétail», précise Redouane Et-Taib.

Lire aussi : Hygiène alimentaire: les autorités poursuivent les descentes sur le terrain à Casablanca

Dans les marchés, les visiteurs observent attentivement les bêtes tandis que les équipes vétérinaires poursuivent leurs rondes dans une ambiance marquée par les préparatifs de l’Aïd. Pour l’ONSSA, ces opérations visent avant tout à rassurer les consommateurs. «L’état sanitaire du cheptel est bon grâce notamment aux campagnes de vaccination menées par l’ONSSA avec les vétérinaires privés et l’appui des autorités locales», confirme-t-il.

À l’approche de la fête, les services vétérinaires resteront mobilisés afin d’accompagner les citoyens et répondre à leurs demandes. «Une permanence est assurée durant la semaine précédant l’Aïd ainsi que pendant les cinq jours qui suivent», conclut-il.

Par Fatima Zahra El Aouni et Khadija Sabbar
Le 24/05/2026 à 13h40
#Onssa#Aïd Al-Adha#mouton#Casablanca#controle#sécurité alimentaire#service veterinaire

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