Aïd Al-Adha 2026: le gouvernement assure que l’offre de moutons dépasse 8 millions de têtes

Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Le gouvernement a assuré, jeudi 14 mai, que l’offre nationale destinée à l’Aïd Al-Adha dépasse cette année les huit millions de têtes d’ovins et de caprins, tout en affirmant avoir mis en place un dispositif renforcé de contrôle et de suivi des marchés à travers l’ensemble du territoire national.

S’exprimant lors d’un point de presse, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, accompagné du ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a indiqué que le cheptel national compte actuellement près de 40 millions de têtes ovines, grâce notamment au programme royal de reconstitution du cheptel.

Ahmed El Bouari a affirmé que «l’état sanitaire du cheptel national est bon», précisant que les opérations de contrôle relatives à la préservation des femelles ovines et caprines ont permis de maintenir environ 95% des effectifs concernés depuis août dernier, soit près de 20 millions de têtes, sans compter les nouvelles naissances enregistrées durant cette période.

Le ministre a également salué «les efforts déployés par les éleveurs et leur engagement responsable» dans le cadre de ce chantier national de reconstitution du cheptel.

Dans le cadre des préparatifs de l’Aïd Al-Adha, plusieurs mesures préventives et organisationnelles ont été mises en œuvre afin de garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire des animaux destinés à l’abattage.

À ce titre, une circulaire conjointe a été publiée en janvier 2026 par les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur afin de renforcer les mécanismes de contrôle des aliments et substances utilisés dans l’engraissement du bétail, ainsi que les dispositifs sanitaires et préventifs en vigueur.

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Le gouvernement a également procédé à l’aménagement de 35 marchés temporaires dédiés à la commercialisation des ovins et caprins. Par ailleurs, quelque 162.000 unités d’engraissement avaient été enregistrées au 12 mai 2026 par les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur doit tenir, jeudi soir, une réunion élargie avec les douze walis de régions ainsi que plusieurs responsables sectoriels afin d’assurer le suivi et la coordination des préparatifs jusqu’à l’Aïd Al-Adha, prévu aux alentours du 28 mai 2026.