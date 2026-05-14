Aïd al-Adha: pas moins de 8 millions de têtes disponibles pour le sacrifice

Dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd al-Adha, le ministère de l’Agriculture, en coordination avec les différents intervenants, met en œuvre un programme intégré visant à garantir l’approvisionnement des marchés nationaux en ovins et caprins dans «de bonnes conditions», tout en assurant le suivi de l’état sanitaire du cheptel national et en renforçant les mesures de contrôle et d’accompagnement.

C’est ce qu’a indiqué ce département dans un communiqué, notant que le programme royal relatif à la reconstitution du cheptel national, associé à l’amélioration des conditions climatiques ainsi qu’aux naissances qui ont eu lieu au cours des saisons automnale et printanière, a contribué au rétablissement de l’équilibre du cheptel national, dont l’effectif est actuellement d’environ 40 millions de têtes.

Le ministère a précisé que l’offre nationale d’ovins et de caprins destinés à l’Aïd al-Adha est estimée entre 8 et 9 millions de têtes, dépassant ainsi la demande, évaluée entre 6 et 7 millions de têtes.

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Au niveau national, 160.000 fermes d’élevage et d’engraissement d’ovins et de caprins destinés à la fête du sacrifice ont été enregistrées, a-t-il ajouté, expliquant que cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi de la traçabilité des animaux destinés à l’abattage et «constitue un outil important pour suivre l’état sanitaire du cheptel national».

La même source indique que les opérations de suivi et de contrôle menées par les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), dans les différentes régions du pays, ont montré que l’état sanitaire du cheptel national est bon. Elle précise que ces opérations incluent le contrôle de la santé du cheptel, de la qualité de l’eau d’abreuvement des animaux destinés au sacrifice, ainsi que des aliments pour animaux et des médicaments vétérinaires.

Un contrôle renforcé

Ainsi, jusqu’au 12 mai 2026, les services de l’ONSSA ont effectué plus de 3.275 contrôles de terrain, au cours desquels des échantillons de viande, d’aliments pour animaux, d’eau d’abreuvement et de médicaments vétérinaires ont été prélevés et soumis à des analyses, est-il relevé. Les opérations de contrôle, réalisées dans le cadre de commissions mixtes, ont donné lieu à l’établissement de 10 procès-verbaux d’infraction, est-il ajouté.

Dans le même cadre, des restrictions strictes ont également été mises en place concernant le transport des déchets avicoles, avec l’instauration d’une autorisation préalable délivrée par les services vétérinaires pour en assurer la traçabilité et la destination, et prévenir toute utilisation illégale dans l’engraissement du cheptel.

De même, le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec les autorités, renforce les points de vente en milieu urbain par la création de 35 marchés temporaires dédiés à la vente des animaux destinés à l’Aïd al-Adha dans différentes régions du Maroc.