Société

Aïd Al-Adha: la CNSS anticipe le paiement des pensions

Le siège de la Caisse nationale de la sécurité sociale, à Casablanca.

À l’occasion de l’Aïd Al-Adha, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) procédera au versement anticipé de l’ensemble des pensions du mois de mai au plus tard le 23 mai 2026. Plus de 850.000 pensionnés, sans distinction de régime, sont concernés par ce calendrier.

Par La Rédaction
Le 14/05/2026 à 11h22

La Caisse nationale de sécurité sociale procédera au versement anticipé des pensions du mois de mai, à titre exceptionnel, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha. Le paiement interviendra au plus tard le 23 mai 2026.

Cette initiative vise à accompagner plus de 850.000 pensionnés et à leur permettre de préparer et de célébrer l’Aïd Al-Adha dans les meilleures conditions possibles, en toute sérénité.

Cette mesure concerne l’ensemble des pensions servies par la CNSS, notamment les pensions de vieillesse, d’invalidité ainsi que les pensions de survivants, sans distinction entre les différents régimes concernés.

Par La Rédaction
Le 14/05/2026 à 11h22
#Maroc#CNSS#Pension#Aïd Al-Adha

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