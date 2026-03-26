Numérisation médicale: la CNSS franchit une étape décisive avec la feuille de soins électronique

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la transformation numérique du système de santé avec l’introduction de la feuille de soins électronique (FSE). Ce dispositif dématérialisé sera déployé de façon progressive à compter de cette année, après l’achèvement des travaux techniques en 2025 et une phase d’expérimentation engagée depuis le mois de décembre.

L’expérience pilote débutera dans la ville de Kénitra avant une généralisation à l’ensemble du territoire prévue au début de l’été, rapporte le quotidien Al Akhbar de ce vendredi 27 mars. Durant cette période transitoire, les versions papier et électronique coexisteront afin de garantir la continuité des services et prévenir tout risque de dysfonctionnement. Fondé sur une simplification des parcours de traitement et d’indemnisation, ce nouveau système repose sur la numérisation complète des documents et des processus.

Le médecin prescrit une ordonnance électronique via son système informatique, générant un code unique (QR code) que le patient transmet au pharmacien. Ce dernier scanne le code et accède directement à l’ordonnance prescrite au sein de son logiciel professionnel. Cette évolution n’altère en rien les missions essentielles du pharmacien, qui continue de vérifier les prescriptions et de dispenser ses conseils aux patients.

Dès la délivrance des médicaments, les données sont immédiatement transmises aux services de la CNSS par voie numérique, ce qui renforce la transparence et accélère le traitement des demandes de remboursement.

Sur le plan technique, cette solution n’impose pas d’investissements majeurs pour les pharmacies, dans la mesure où les équipements existants, notamment les scanners, peuvent être utilisés pour la lecture des QR codes, souligne Al Akhbar. Une saisie manuelle du code est également prévue, afin d’assurer une flexibilité dans l’usage et son adoption aisée par l’ensemble des professionnels de la santé.