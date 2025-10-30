Economie

Farine mélangée à du papier moulu: l’ONSSA dément et rassure

مخبزة

Une boulangerie. DR

À la suite des déclarations du député Ahmed Touizi au Parlement, évoquant une prétendue farine subventionnée «mélangée à du papier moulu», l’attention s’est naturellement portée sur l’ONSSA, organisme chargé d’assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Maroc. Contactée par Le360, une source autorisée au sein de cet organe public a  formellement rejeté ces accusations et assuré que des mécanismes rigoureux de contrôle et de traçabilité sont appliqués à toutes les étapes de la production et de la distribution de la farine au Maroc. Toute infraction constatée, précise-t-on, fait l’objet de sanctions systématiques.

Par La Rédaction
Le 30/10/2025 à 11h43

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) souligne qu’il veille en permanence au respect des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire dans la production et la distribution de la farine au Maroc.

À ce jour, 191 autorisations sanitaires ont été délivrées aux minoteries, après vérification des conditions de production, de l’étiquetage et du respect des exigences réglementaires. Ces établissements font en outre l’objet d’inspections régulières. 212 visites de contrôle ont été menées durant les années 2024 et 2025.

Lire aussi : Polémique sur la farine subventionnée: Ahmed Touizi revient sur ses propos sans dissiper les doutes

L’Office met en œuvre chaque année un programme national de surveillance incluant le prélèvement et l’analyse d’échantillons issus de différentes variétés de farine. Ces analyses portent notamment sur la recherche de contaminants comme l’aflatoxine, l’ochratoxine A ou la zéaralénone, ainsi que sur la vérification des paramètres nutritionnels tels que la teneur en fer, protéines, humidité et acidité des graisses.

En parallèle, poursuit la même source, l’ONSSA conduit des opérations de contrôle sur le terrain dans les marchés et points de vente, en coordination avec les commissions locales mixtes, afin d’assurer que la farine commercialisée répond aux normes en vigueur.

Les résultats de ces campagnes font état de 710 échantillons prélevés en 2024, aboutissant à la saisie et à la destruction de 38 tonnes de farine non conforme et à la transmission de 89 dossiers aux autorités compétentes. En 2025, jusqu’à fin septembre, 577 échantillons ont été analysés, entraînant la destruction de 33 tonnes et la transmission de 60 dossiers aux services concernés.

Durant cette même période, neuf autorisations sanitaires ont été retirées et quatre suspendues à la suite de manquements constatés dans certaines minoteries.

Par La Rédaction
Le 30/10/2025 à 11h43
#Maroc#Onssa#santé publique

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Polémique sur la farine subventionnée: les minotiers répliquent et menacent de porter plainte contre Ahmed Touizi

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le dessin de Carlos. Quand le papier moulu remplace la farine dans nos assiettes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Polémique sur la farine subventionnée: Ahmed Touizi revient sur ses propos sans dissiper les doutes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»

Articles les plus lus

1
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
2
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
3
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
4
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
5
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
6
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
7
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
8
Mauvais perdant dans le dossier du Sahara, Alger organise un simulacre de manifestation dans les camps de Tindouf
Revues de presse

Voir plus