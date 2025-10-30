Farine mélangée à du papier moulu: l’ONSSA dément et rassure

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) souligne qu’il veille en permanence au respect des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire dans la production et la distribution de la farine au Maroc.

À ce jour, 191 autorisations sanitaires ont été délivrées aux minoteries, après vérification des conditions de production, de l’étiquetage et du respect des exigences réglementaires. Ces établissements font en outre l’objet d’inspections régulières. 212 visites de contrôle ont été menées durant les années 2024 et 2025.

L’Office met en œuvre chaque année un programme national de surveillance incluant le prélèvement et l’analyse d’échantillons issus de différentes variétés de farine. Ces analyses portent notamment sur la recherche de contaminants comme l’aflatoxine, l’ochratoxine A ou la zéaralénone, ainsi que sur la vérification des paramètres nutritionnels tels que la teneur en fer, protéines, humidité et acidité des graisses.

En parallèle, poursuit la même source, l’ONSSA conduit des opérations de contrôle sur le terrain dans les marchés et points de vente, en coordination avec les commissions locales mixtes, afin d’assurer que la farine commercialisée répond aux normes en vigueur.

Les résultats de ces campagnes font état de 710 échantillons prélevés en 2024, aboutissant à la saisie et à la destruction de 38 tonnes de farine non conforme et à la transmission de 89 dossiers aux autorités compétentes. En 2025, jusqu’à fin septembre, 577 échantillons ont été analysés, entraînant la destruction de 33 tonnes et la transmission de 60 dossiers aux services concernés.

Durant cette même période, neuf autorisations sanitaires ont été retirées et quatre suspendues à la suite de manquements constatés dans certaines minoteries.