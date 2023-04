Affaire de la petite Sanae: voici le verdict prononcé en appel contre les violeurs

La Justice a tranché. Les trois violeurs de la petite Sanae, âgée de 11 ans au moment des faits et aujourd’hui de près de 13 ans, écopent finalement de peines à la mesure de a sauvagerie de leurs actes. C’est ainsi que le principal accusé, Abdelouahed Ragragui, a été condamné, ce vendredi 14 avril 2023 aux premières heures, à 20 ans de prison assortie de 60.000 dirhams de dommages et intérêts. Ses deux autres co-accusés, Karim El Abdi et Youssef Zouaye, écopent, chacun, de 10 ans de prison et de 40.000 dirhams de dommages et intérêts.

Les concernés ont dix jours faire un dernier appel de ce jugement auprès de la Cour de cassation. Les abominables faits se sont produits dans la région de Tiflet.

Après un premier report prononcé la semaine dernière, le procès en appel s’est poursuivi jeudi 13 avril. La jeune Sanae a ainsi été entendue par la justice dans le cadre d’une audition tenue à huis-clos. Ceci, au même titre qu’une témoin, également mineure. Elles étaient toutes deux accompagnées d’une assistante sociale.

En Première instance, lesdits accusés avaient été condamnés à deux ans d’emprisonnement, ce qui a suscité une vague d’indignation au sein de la société civile marocaine et chez grand nombre de militantes et d’intellectuelles, en tête desquelles la sociologue Soumaya Naamane Guessous. La petite Sanae était défendue par Me Mohammed Sebbar, grande figure du militantisme pour les droits de l’Homme au Maroc, et par Me Aïcha Guellaâ.

