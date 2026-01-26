Société

A Tanger, la mer gagne du terrain jusqu’aux abords de l’aéroport

Tanger a été frappée par une houle exceptionnelle sur les côtes atlantique et méditerranéenne. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 26/01/2026 à 14h30

VidéoDes scènes de «mini tsunami» ont été observées sur les côtes de Tanger, dimanche 25 janvier 2026, sous l’effet de vents violents et de fortes précipitations. La houle, atteignant jusqu’à six mètres par endroits, a provoqué une agitation maritime exceptionnelle sur les littoraux atlantique et méditerranéen, perturbant navigation et activités de pêche.

Les côtes de Tanger ont été frappées, dans la matinée du 25 janvier 2026, par une forte agitation maritime, marquée par une hausse spectaculaire du niveau des vagues aussi bien sur le littoral atlantique que méditerranéen. Ce phénomène intervient dans un contexte de vents violents et de précipitations abondantes qui touchent la région.

Sur la façade atlantique, plusieurs zones ont été affectées par ce que des observateurs ont qualifié de scènes de «mini tsunami». Les secteurs d’Achakar et Jbila ont été particulièrement touchés, avec une avancée notable des eaux jusqu’aux abords de l’aéroport international Ibn Battouta, au sud, au niveau de la plage Sidi Kacem.

Des phénomènes similaires ont été constatés sur d’autres plages, notamment Ba Kacem, où la montée des eaux a été observée dès les premières heures de la soirée du samedi 24 janvier, traduisant l’intensité et la rapidité de la dégradation des conditions météorologiques.

Les vents soufflant sur la zone atlantique, entre la plage de Tahaddart et celle de Malabata, ont dépassé les 65 km/h, provoquant la formation de vagues puissantes atteignant jusqu’à cinq mètres et demi de hauteur sur certaines plages. Une situation comparable a été relevée sur la côte méditerranéenne, de la plage Merkala jusqu’à la zone de Malabata.

Ces conditions météorologiques instables ont fortement perturbé la navigation maritime, la rendant particulièrement difficile et dangereuse sur l’ensemble du littoral tangérois.

Lire aussi : Nouvelle suspension de traversées maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

L’agitation maritime a eu un impact direct sur l’activité des navires commerciaux transitant par le détroit de Gibraltar. Plusieurs bateaux de grande taille ont rencontré d’importantes difficultés à franchir des vagues dont la hauteur a parfois dépassé les six mètres.

Forte agitation maritime à Tanger. (S.Kadry/Le360)

La pêche artisanale a également été affectée par ces conditions extrêmes. Les embarcations traditionnelles sont restées à quai au port de Tanger Ville, une situation qui concerne également d’autres ports du nord du Royaume, notamment ceux de Larache et d’Asilah, confrontés au même épisode de forte perturbation marine.

Par Said Kadry
Le 26/01/2026 à 14h30
#Tanger#intempéries#pluies#Tsunami

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies abondantes et enneigement record: les explications de la Direction générale de la météorologie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies et averses orageuses, neige, fortes rafales et temps froid de dimanche à mercredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Articles les plus lus

1
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
2
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
3
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
4
Une victoire molle
5
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
6
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
7
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
8
Ksar El-Kébir: les travaux du Centre fédéral de formation des joueurs de football avancent à grands pas
Revues de presse

Voir plus