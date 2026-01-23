Nouvelle suspension de traversées maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Les compagnies maritimes Africa Morocco Link (AML) et Balearia ont annoncé l’annulation des liaisons programmées à destination de Tanger à partir de 15h00, selon les informations communiquées aux passagers par l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras.

Au total, cinq traversées prévues entre 15h00 et 21h00 n’ont pas été assurées, portant à trois jours consécutifs les interruptions enregistrées sur cette ligne maritime. La suspension concerne également une traversée de Balearia programmée pour samedi à 09h00.

Par ailleurs, les liaisons maritimes entre le port d’Algésiras et Tanger Med se poursuivent normalement, sans annulations signalées à ce stade, selon la même source.