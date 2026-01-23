Société

Nouvelle suspension de traversées maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Un Ferry de la compagnie espagnole Baleària.

Le trafic maritime entre le port de Tarifa et celui de Tanger a de nouveau été perturbé vendredi en raison des conditions météorologiques défavorables provoquées par la tempête Ingrid, qui touche la province de Cadix, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/01/2026 à 13h25

Les compagnies maritimes Africa Morocco Link (AML) et Balearia ont annoncé l’annulation des liaisons programmées à destination de Tanger à partir de 15h00, selon les informations communiquées aux passagers par l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras.

Au total, cinq traversées prévues entre 15h00 et 21h00 n’ont pas été assurées, portant à trois jours consécutifs les interruptions enregistrées sur cette ligne maritime. La suspension concerne également une traversée de Balearia programmée pour samedi à 09h00.

Par ailleurs, les liaisons maritimes entre le port d’Algésiras et Tanger Med se poursuivent normalement, sans annulations signalées à ce stade, selon la même source.

#trafic maritime#intempéries

Intempéries. Fortes pluies et neige: appel à la prudence sur les routes

Intempéries: le ministère de l'Équipement appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance

Intempéries: suspension des cours lundi à Essaouira, Tiznit et Chtouka Aït Baha

Intempéries à Essaouira: mobilisation continue pour l'évacuation des eaux pluviales

