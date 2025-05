Union parlementaire africaine. La souveraineté territoriale et la sécurité alimentaire, les priorités de Rachid Talbi Alami

L’ouverture de cette session s’est déroulée en présence du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ouled Errachid, et du président du Conseil exécutif de l’UPA et président de l’Assemblée nationale du Tchad, Ali Kolouto Tchaïmi.

«Si la souveraineté territoriale des États et la non-ingérence dans les affaires internes des pays sont des conditions politiques stratégiques et la pierre angulaire du droit international, les souverainetés alimentaire, énergétique et sanitaire sont aussi importantes que la souveraineté territoriale et l’intégrité territoriale», a déclaré le président de la Chambre des représentants du Maroc devant ses pairs africains. Ces derniers débattront de plusieurs questions liées à la résolution des conflits, notamment au Sahel, à la coopération Sud-Sud, à la paix et au progrès du continent.

Lire aussi : Rachid Talbi El Alami à la tête d’une délégation parlementaire en visite à Nouakchott

«Pour parvenir à la sécurité alimentaire et les autres formes de souveraineté, il faut que les États consolident avant tout leur souveraineté territoriale», a souligné le représentant du Maroc, faisant référence aux hostilités persistantes d’un pays voisin de l’Est, l’Algérie pour ne pas la citer, contre l’intégrité et l’unité territoriale du Maroc.

Quant à Mohamed Ouled Errachid, il a regretté que le monde passe par une situation critique. «Sous la direction du roi Mohammed VI, le Maroc a toujours œuvré pour le développement des pays africains» en concrétisant ses promesses sur le terrain. Il a cité l’initiative royale d’accès des pays du Sahel à l’Océan atlantique «un espace pour fédérer les efforts» au service de l’Afrique, a affirmé le président de la Chambre des conseillers.

Lire aussi : Johannesburg : Une task force du Parlement panafricain étudie l’Initiative du Roi pour l’Atlantique et le Sahel

La réunion de la 83ème session du Comité exécutif doit examiner durant deux jours plusieurs points, dont les préparatifs pour le prochain congrès de l’UPA qui aura lieu en décembre 2025 à Kinshasa, au Congo. Les délégations africaines prévoient de consacrer la journée du jeudi 22 mai, à une «visite culturelle» au site archéologique du Chellah, à la Tour Hassan et à la Kasbah des Oudayas.