Rachid Talbi Alami en visite officielle en Chine à partir du lundi 13 mai

Composée de Mohamed Chaouki, Ahmed Touizi, Abderrahim Chahid et Rachid Hamouni, chefs de groupes parlementaires respectifs du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité), du Parti authenticité et modernité (PAM, majorité), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, opposition) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), la délégation marocaine s’est envolée, ce samedi 11 mai pour Pékin, où elle effectuera une visite officielle. Rachid Talbi Alami répond ainsi à une invitation de son homologue chinois, qui avait déjà effectué un déplacement similaire au Maroc le 12 mai 2023.

Lors de la visite de la délégation marocaine, deux importants sujets seront sur la table des discussions à savoir la défense de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de la souveraineté marocaine sur ses provinces sahariennes. Il sera également question du partenariat économique entre le Maroc et la Chine, qui apprécie le rôle que joue le Royaume en Afrique.

Lire aussi : Le Sahara marocain au centre des entretiens entre Rachid Talbi Alami et le président du Parlement chinois

Le déplacement des parlementaires intervient au moment où le Maroc s’apprête à lancer divers chantiers en prévision des grands évènements qu’il accueillera prochainement, principalement la Coupe du monde de football en 2030.

L’Assemblée populaire nationale de Chine est l’une des principales institutions politiques du régime de Pékin. D’autres formes de coopération, telles que les relations législatives, seront également abordées lors de la visite de la délégation marocaine dans l’Empire du Milieu.