Une centaine de bourses attribuées aux étudiants marocains pour apprendre le chinois

Quelque 100 places à la colonie de vacances en Chine seront allouées aux étudiants marocains en vue de diffuser et soutenir l’apprentissage du chinois au Maroc, a ajouté M. Leji lors d’une allocution prononcée à l’occasion d’une réception offerte en son honneur par l’Institut Confucius de l’Université Mohammed V de Rabat.

La Chine fournira également à cette université un lot d’équipements pour l’apprentissage en ligne de la langue chinoise et de livres pour permettre aux étudiants marocains de connaître la culture de ce pays asiatique, a-t-il précisé.

Selon le responsable chinois, l’Institut Confucius est une plateforme importante à même de promouvoir la connaissance mutuelle entre la Chine et le Maroc, d’une part, et la Chine et l’Afrique, d’autre part.

L’institut a apporté une contribution positive depuis plus d’une décennie pour renforcer la communication et tirer profit mutuellement des cultures chinoise et marocaine, outre le raffermissement de la coopération entre les deux peuples, a encore noté M. Leji.

Pour sa part, le président par intérim de l’Université Mohammed V, Farid El Bacha, a souligné dans une déclaration à M24, que la visite du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise à l’Institut Confucius témoigne de la profondeur des relations culturelles et universitaires entre le Maroc et la Chine.

Il a ajouté dans une allocution de circonstance que le Maroc abrite le plus grand nombre d’Instituts Confucius dans le monde arabe, mettant l’accent sur l’importance du rôle de la culture dans le rapprochement entre les peuples.

Quant au secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Mohamed Khalfaoui, il a estimé que cette initiative vient refléter la solidité et la profondeur des relations distinguées entre le Maroc et la Chine.

Dans une allocution prononcée au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, M. Khalfaoui a également salué l’amitié séculaire maroco-chinoise, notant que les liens entre Rabat et Pékin ne cessent de se consolider depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1958, conformément à la vision des dirigeants des deux pays, le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping.

Pour sa part, la directrice de l’Institut Confucius, Karima Yatribi, a précisé, dans son allocution que l’initiative chinoise permettra aux étudiants marocains méritants de bénéficier d’une centaine de bourses pour poursuivre leurs études en Chine et d’autant de places à la colonie de vacances dans ce pays.

Cette initiative contribuera à renforcer la communication entre le Maroc et la Chine, d’autant plus que l’institut, en plus de proposer des cours de langue chinoise, aide les étudiants à explorer la culture chinoise, a-t-elle poursuivi.

Cette réception, qui s’inscrit dans le cadre de la visite officielle qu’effectue M. Leji au Maroc à la tête d’une délégation chinoise de haut niveau, a été marquée par la présentation de chansons en langues chinoise et marocaine, interprétées par les étudiants de l’Institut.

Par la même occasion, il a été procédé au dévoilement du tableau du Centre de langue chinoise, qui sera décerné à l’Union des entreprises chinoises opérant au Maroc.