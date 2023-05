Le Sahara marocain au centre des entretiens entre Rachid Talbi Alami et le président du Parlement chinois

Le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, et le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le 12 mai 2023 à Rabat.

Le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Zhao Leji, effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation. Lors d’une séance de travail avec cette délégation, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a donné un aperçu sur l’historique de la cause nationale en rappelant que le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue «la seule et unique solution pour mettre fin pacifiquement à ce conflit artificiel créé par le régime d’Alger», a appris Le360.

Au terme de cette réunion, qui a duré plus d’une heure, Rachid Talbi Alami a observé qu’en 2022, la Chine a voté «pour la première fois une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. C’est un changement qu’il faut fructifier pour dynamiser le partenariat, sachant que le pays reste fortement attaché au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays».

Sur le plan politique, a ajouté Rachid Talbi Alami, le Maroc et la Chine sont convenus de poursuivre leurs discussions parlementaires et d’entreprendre de nouveaux partenariats législatifs avec la programmation prochaine d’une visite de parlementaires marocains en Chine. Ce déplacement sera marqué par la signature d’un accord prévoyant la création d’un forum économique et culturel entre les deux pays.

Le secteur du tourisme a également retenu l’attention des deux parties. Le président de la Chambre des représentants a rappelé que la suppression par le Maroc du visa d’entrée en faveur des ressortissants chinois a permis, avant la pandémie, à près de 100.000 touristes chinois de visiter le Royaume. «Le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine nous a informés qu’il faut, après la récente relance touristique, s’attendre à un flux important de touristes chinois au Maroc», a poursuivi Rachid Talbi Alami.

Lire aussi : Aziz Akhannouch reçoit le président du Parlement chinois

La coopération maroco-chinoise, matérialisée par la fabrication de vaccins à Benslimane grâce à des investissements bilatéraux, sera élargie à d’autres secteurs, a fait savoir Rachid Talbi Alami, citant l’édification, sur une superficie de 2.000 hectares, du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. «Ce chantier a été confirmé lors de nos entretiens de ce matin, surtout après l’adoption par le Maroc de la nouvelle Charte de l’investissement, un cadre qui profitera aux investisseurs chinois et européens.»

Enfin, les deux parties ont également promis de développer les relations culturelles en instaurant, selon Rachid Talbi Alami, «un espace de dialogue des cultures», axé sur la lutte contre l’appropriation des créations d’autrui, la piraterie et la falsification des biens et du patrimoine culturels.

Hier jeudi, Zhao Leji a rencontré, à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avant d’être l’hôte d’un dîner offert en son honneur par le Souverain. Après le Maroc, le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine poursuivra sa tournée au Sénégal et en Malaisie avant de regagner son pays.