Rachid Talbi El Alami à la tête d’une délégation parlementaire en visite à Nouakchott

Durant son séjour, Rachid Talbi El Alami s’entretiendra notamment avec Mohamed Ould Meguett, président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. Ce forum vise principalement, selon une source autorisée, à dynamiser et renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

Selon certains observateurs, la question nationale — à savoir celle des provinces sahariennes du Sud — pourrait également figurer à l’ordre du jour des discussions bilatérales.

La délégation marocaine comprend, outre Rachid Talbi El Alami, les présidents de sept groupes parlementaires, plusieurs députés ainsi que les membres du gouvernement suivants: Ahmed Bouari, ministre de l’Agriculture, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Omar Hjira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

Les travaux du forum porteront sur plusieurs thématiques clés, parmi lesquelles: «Le climat des affaires et le renforcement des investissements», «L’agriculture et la sécurité alimentaire», «La pêche et l’économie bleue», ainsi que «La formation professionnelle et les perspectives d’emploi».