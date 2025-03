Le Maroc et la Mauritanie examinent à Rabat les perspectives de leur relation bilatérale

Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur et son homologue Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à Rabat le 26 mars 2025. (Y.Mannan/Le360)

«Nous avons principalement examiné les perspectives de cette relation, et nous nous engageons à résoudre toutes les questions en suspens», a déclaré le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, dans la capitale marocaine.

Il a d’abord exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au Royaume du Maroc et à Nasser Bourita pour «l’accueil chaleureux et l’hospitalité» dont il a bénéficié. Le chef de la diplomatie mauritanienne a précisé que sa visite de travail à Rabat s’inscrit «dans le cadre des consultations et de la coordination continues entre moi-même et mon frère, ainsi qu’entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc frère, sur toutes les questions, qu’elles concernent les relations bilatérales ou la coopération multilatérale».

Il a ajouté que les dernières années «ont été marquées par un développement significatif des relations bilatérales entre les deux pays», soulignant que cette visite revêt une importance particulière car elle fait suite à la rencontre entre le président Mohamed Cheikh El Ghazouani et le roi Mohammed VI. Les résultats de cet entretien «ont visé à dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays».

Mohamed Salem Ould Merzoug a par ailleurs estimé que «la coopération est désormais à un niveau élevé, et les consultations sont continues». Il a rappelé que la Mauritanie a bénéficié, au cours de l’année écoulée, d’un soutien constant du Maroc, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Il a également souligné l’importance de l’année passée, marquée par la présidence tournante de l’Union africaine assurée par la Mauritanie, affirmant que «mon frère et ami (Nasser Bourita) a soutenu ce processus à tous les niveaux, tant au sommet qu’au sein du Conseil exécutif». Ce soutien, a-t-il dit, a été décisif. Les deux ministres ont enfin abordé plusieurs questions liées à la coopération multilatérale.