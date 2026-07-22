Un vaste mouvement attendu dans les rangs des agents d’autorité

Les différents agents d’autorité, et particulièrement les secrétaires généraux des walis, pachas, présidents d’arrondissement et caïds, actuellement en service dans différentes wilayas et provinces du Royaume, vont faire l’objet d’un vaste chamboulement. Selon les données recueillies par le quotidien Al Akhbar de ce jeudi 23 juillet, le ministère de l’Intérieur a quasiment bouclé la carte de ce vaste mouvement, dont l’annonce serait imminente. Depuis plusieurs mois, les agents d’autorité sont soumis à une évaluation rigoureuse à travers toutes les régions. Ils ont été notés selon les critères de la gouvernance territoriale, de l’efficacité dans la gestion des projets de développement, de la qualité de gestion des affaires locales et la rapidité de leur feedback face aux demandes exprimées par les usagers, et donc de l’exécution des instructions royales en matière de développement local et de renforcement de l’efficacité de l’administration territoriale.

C’est sur la base de ces critères que le ministère de l’Intérieur procédera aussi à des promotions d’agents d’autorité méritants, dont certains seront nommés à des postes stratégiques. D’autres agents d’autorité seront écartés sur la base du principe de la responsabilité et de la reddition des comptes, ce qui va permettre au ministère de l’Intérieur de puiser dans son important réservoir de ressources humaines en vue de déployer de nouvelles compétences à travers les différentes wilayas et provinces du Royaume, selon les besoins de ces dernières.

Ce mouvement d’agents d’autorité intervient dans un contexte particulier, marqué à la fois par l’accélération du rythme de réalisation des grands chantiers de développement et la préparation des échéances électorales de 2026 et 2027 au Maroc. Ces deux chantiers exigent de l’administration territoriale qu’elle mobilise ses meilleurs cadres pour relever les défis organisationnels et de développement. Le ministère de l’Intérieur vise, avec ce mouvement dans les rangs de ses agents d’autorité, à re-dynamiser les administrations territoriales en faisant d’abord confiance à des compétences expérimentées ayant démontré leur grande efficacité dans la gestion de la chose publique, en particulier dans les centres urbains qui connaissent un développement démographique rapide.