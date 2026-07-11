Tout savoir sur l’École de formation des cadres des Forces auxiliaires

Lors de la cérémonie de sortie des promotions d’officiers et officiers du rang de l’année 2026 de l’École de formation des cadres des forces auxiliaires (EFCFA), le 8 juillet à Benslimane.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé mardi à Benslimane la cérémonie de sortie des promotions d’officiers et d’officiers du rang de l’année 2026 de l’École de formation des cadres des Forces auxiliaires (EFCFA). Plusieurs personnalités civiles et militaires ont assisté à l’événement.

L’EFCFA a formé, au titre de l’année en cours, 423 officiers et officiers du rang. Les lauréats ont suivi une formation diversifiée, alliant enseignements théoriques, entraînements pratiques et stages spécialisés.

Une cérémonie placée sous le signe de la coordination

Le thème retenu cette année, «La qualité de la formation, un levier essentiel pour consacrer la coordination et la complémentarité entre les différents services de sécurité», a structuré les discours prononcés lors de la cérémonie.

Le directeur de l’école, le colonel Loukmane Laagouz, a souligné que ce choix traduit la place centrale qu’occupe la formation dans le renforcement des compétences et de la capacité opérationnelle des ressources humaines des Forces auxiliaires, conformément aux hautes orientations royales visant à moderniser la gouvernance sécuritaire.

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Il a précisé que l’école poursuit, avec le soutien des deux inspections générales des Forces auxiliaires des zones Nord et Sud, la mise en œuvre de programmes de formation initiale et continue adaptés à l’évolution des missions sécuritaires. L’année écoulée a vu l’organisation de cycles spécialisés dans le domaine de la sécurité militaire, couvrant la protection des personnes et des équipements ainsi que la gestion documentaire, en plus de formations consacrées aux droits de l’Homme.

Le directeur adjoint, le lieutenant-colonel Hazim Mekouar, a indiqué, quant à lui, que l’établissement s’appuie sur des méthodes pédagogiques modernes et des infrastructures intégrées pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux officiers et officiers du rang.

Parmi les lauréats, l’élève Wissal Essayi Moussaïd, de la promotion de première année, a exprimé sa fierté de participer à cette cérémonie. Le capitaine Mohamed Atartour, lauréat du cours des capitaines 2026, a estimé que celle-ci «vient couronner un parcours de formation» ayant permis aux officiers d’acquérir des compétences en adéquation avec les missions des Forces Auxiliaires.

Une école née en 1985... puis réorganisée en 2018

L’École de formation des cadres des Forces auxiliaires trouve son origine dans l’École de qualification des cadres des Forces auxiliaires, créée en 1985 par le décret n° 2-83-327. Elle a pris sa dénomination et son organisation actuelles en vertu du décret n° 2-17-827 du 6 mars 2018, dans le cadre de la réforme du statut des Forces auxiliaires engagée la même année.

L’EFCFA assure la formation de base et la formation continue des cadres des Forces auxiliaires. Cette formation combine cours d’entraînement militaire et enseignements liés au maintien de l’ordre et à la sécurité publics, autour des méthodes et techniques de commandement, de gestion et de mobilisation de la force publique.

L’école met en œuvre des programmes de formation dans l’ensemble des spécialités liées à l’activité des Forces auxiliaires. Elle organise des colloques et activités de formation programmés par le ministère de l’Intérieur ou par les inspections générales des Forces auxiliaires, fournit des conseils et expertises à ces mêmes services, et conduit des recherches sur le développement des méthodes de travail dans son domaine.

Quatre filières de formation

L’école organise quatre filières distinctes. La filière de formation de base des élèves officiers prépare au grade d’officier. La filière de formation militaire de base concerne les élèves officiers visés par le statut particulier des Forces auxiliaires. La filière de formation de base des élèves adjoints, accessible par concours, débouche sur un diplôme technique spécialisé en sécurité et dure deux ans. Des filières de formation continue, sanctionnées par une attestation ou un diplôme, complètent le dispositif.

Les élèves officiers sont intégrés avec le grade d’adjoint de 2e classe, 1er échelon. Les élèves adjoints sont intégrés avec le grade de moqaddem 1er échelon. Dans les deux cas, les élèves conservent leur grade pendant la formation et perçoivent la rémunération correspondante.

L’école est dirigée par un directeur issu du corps des inspecteurs hors classe, nommé par le ministre de l’Intérieur sur proposition des inspecteurs généraux des Forces Auxiliaires. Il est assisté d’un directeur adjoint chargé de la formation, d’un chef du groupement des élèves stagiaires, d’un officier chargé des affaires administratives et d’un chef de l’unité de soutien.

Trois instances collégiales complètent ce dispositif. Le conseil intérieur, présidé par les deux inspecteurs généraux des Forces auxiliaires, donne son avis sur le fonctionnement de l’établissement et approuve le règlement intérieur. Le conseil de discipline statue sur les fautes graves commises par les élèves stagiaires. Le conseil des professeurs contribue à l’élaboration des programmes et à l’organisation des concours d’accès.

Le personnel de l’école se compose d’enseignants civils et militaires, de cadres formateurs et de personnels des unités de soutien, appuyés par un service médical propre à l’établissement.