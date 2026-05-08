SIEL 2026: le Bulletin officiel entre dans l’ère numérique

Chanaz Essakli, directrice de l’Imprimerie officielle du Secrétariat général du gouvernement, au Salon du livre le 8 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

C’est à l’occasion du SIEL 2026 (Salon international de l’édition et du livre) que Chanaz Essakli, directrice de l’Imprimerie officielle, a présenté cette mutation. Le stand du Secrétariat général, a-t-elle expliqué, s’est résolument orienté vers «la diffusion intelligente, inclusive et étendue».

Au cœur du dispositif se trouve la plateforme de la Documentation juridique marocaine, qui offre un accès direct en ligne à l’intégralité des publications de l’institution.

«On parle de plus de 160 publications de textes législatifs et réglementaires en langues arabe et française», a précisé la directrice, couvrant aussi bien la série Documentation juridique marocaine que les publications relatives à la justice constitutionnelle, aux recueils de lois ou aux guides spécialisés.

La plateforme intègre également un guichet électronique permettant de consulter l’ensemble des éditions du Bulletin officiel et d’en commander des exemplaires, en version normale ou certifiés conformes.

Mais la présence de l’Imprimerie officielle au SIEL ne se limitait pas à une vitrine technologique. «Nous ne sommes pas là pour célébrer le livre en tant qu’objet, mais pour célébrer le partage du savoir et confirmer notre engagement en faveur d’un droit pour tous», a affirmé Chanaz Essakli, évoquant l’ambition d’une égalité cognitive juridique et d’une égalité devant la loi.

Une vision qui implique, selon elle, un accès «effectif, de qualité et égal sur tout le territoire, y compris pour les publics éloignés et vulnérables».

Lire aussi : Exclusif. Aucun texte juridique ne passe sans leur aval: rencontre avec les puissants et aguerris conseillers du Secrétariat général du gouvernement

Dans cette perspective, l’Imprimerie officielle a lancé une nouvelle génération de produits inclusifs, qu’il s’agisse de l’adaptation des publications en braille pour les personnes malvoyantes, de l’intégration de la reconnaissance vocale ou de la traduction en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes.

La directrice a également annoncé la création d’«un avatar interactif qui humanise le Bulletin officiel» grâce à l’intelligence artificielle, développé en interne par les équipes de l’institution.