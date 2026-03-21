Installation de Chanaz Essakli à la tête de l’Imprimerie officielle du Maroc

Lors de l'installation de Chanaz Essakli (à gauche du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui) à la tête de l'Imprimerie officielle du Maroc.

Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a procédé à l’installation de la nouvelle directrice de l’Imprimerie officielle, Chanaz Essakli, récemment nommée à ce poste. Elle succède à Mohamed Soussi, admis à la retraite, a-t-on appris samedi de source officielle.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Hajoui a mis en avant le parcours et les compétences de Chanaz Essakli, juriste de formation, soulignant son expérience acquise au sein de l’établissement. Il s’est dit convaincu que cette nomination contribuera à renforcer la performance et le rayonnement de cette institution publique stratégique.

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La cérémonie de passation de pouvoirs s’est tenue cette semaine, marquant une nouvelle étape dans la gouvernance de l’Imprimerie officielle du Maroc. Placée sous la tutelle du Secrétariat général du gouvernement (SGG) et basée à Rabat, cette institution est chargée notamment de l’édition du Bulletin officiel (BO). Elle assure la publication des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des annonces légales et judiciaires.