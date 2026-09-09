Sécurité privée: Younes Sekkouri mobilise les inspecteurs du travail pour faire respecter la journée de 8 heures

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. (Y.Mannan/Le360)

La loi n°32.26 instaurant la journée de travail de 8 heures pour les agents de sécurité privée au Maroc est entrée en vigueur le 16 juillet 2026. À cet effet, le ministère de l’Emploi a lancé un programme national de contrôle destiné à veiller à l’application effective de la loi et à s’assurer que les salaires respectent le minimum légal.

Une phase transitoire est accordée aux entreprises afin d’adapter les contrats en cours conclus avant le 16 juillet 2026.

Lors d’une réunion tenue mardi avec les inspecteurs du travail, Younes Sekkouri a rappelé que les agents de sécurité privée sont estimés entre 500.000 et un million de travailleurs dans les secteurs public et privé.

Il a également indiqué que la révision des conditions de travail de cette catégorie professionnelle s’inscrit dans le cadre du dialogue social d’avril, avec une priorité absolue accordée à la réduction du temps de travail.

Le ministre a en outre souligné «la fermeté de l’État face aux violations de cette nouvelle législation», en dissociant cette mesure de tout contexte électoral ou de changement gouvernemental.

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Selon lui, il y aura une tolérance zéro, l’administration étant déterminée à ne plus laisser perdurer les pratiques abusives contraires à la loi.

Les inspecteurs du travail devront ainsi vérifier strictement le respect de la journée de 8 heures, le paiement des salaires et l’effectivité des déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Plus de 8.000 visites d’inspection sont prévues pour cibler les entreprises attributaires de marchés ainsi que les sites de gardiennage, a conclu le ministre.

Avec ce programme national de contrôle, le ministère de l’Emploi entend faire de l’application de la nouvelle loi un test concret de protection sociale dans le secteur de la sécurité privée. Pour des centaines de milliers d’agents longtemps soumis à des horaires lourds, le passage effectif à la journée de 8 heures dépendra désormais de la rigueur des inspections et des sanctions contre les contrevenants.