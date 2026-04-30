Politique

Sécurité privée: le gouvernement acte la fin des journées de 12 heures

الحكومة تعدل مدونة الشغل لفائدة حراس الامن الخاص

Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, ce jeudi 30 avril, lors du Conseil de gouvernement.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/04/2026 à 17h04

VidéoLe gouvernement franchit un nouveau cap dans la réforme du marché du travail. Réuni ce jeudi, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de loi réduisant à 8 heures la durée de travail des agents de la sécurité privée, tout en actant la révision du statut des inspecteurs du travail, dans le sillage du dialogue social.

Le Conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi 30 avril, un projet de loi modifiant le Code du travail marocain, visant à ramener de 12 à 8 heures la durée journalière de travail applicable aux agents de la sécurité privée. Cette réforme, qui porte notamment sur l’amendement de l’article 193, marque une avancée sociale significative en faveur de dizaines de milliers de salariés concernés.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe tenue à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, et le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ont salué l’adoption de cette mesure, qui met fin à un régime jugé inéquitable.

«Désormais, après l’adoption définitive par le Parlement de ce projet de loi, l’ensemble des contrats de travail de cette catégorie de salariés devra prévoir une durée légale de 8 heures par jour, assortie d’une rémunération conforme aux dispositions en vigueur», a précisé Younes Sekkouri. Il a souligné que cette révision s’inscrit dans le cadre du dialogue social tripartite associant le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat, représenté par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Dans le prolongement de ce dialogue, le ministre a indiqué qu’un consensus s’est également dégagé autour de la révision du statut particulier des inspecteurs du travail, à l’occasion du centenaire de leur institution au Maroc. À ce titre, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret actualisant ce statut, visant notamment à améliorer les conditions d’exercice et les perspectives de carrière de ce corps.

Lire aussi : Agents de gardiennage: passage de 12 à 8 heures de travail, une réforme historique à fort impact social et budgétaire

«Nous avons décidé de revaloriser leurs conditions salariales, notamment en ce qui concerne les indemnités de déplacement, pour un personnel qui attend depuis longtemps cette réforme», a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, annoncé l’ouverture d’un nouveau cycle de dialogue social, en concertation avec les partenaires sociaux, qui accordera une priorité à la révision des statuts des administrateurs et des ingénieurs.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/04/2026 à 17h04
#conseil de gouvernement#Younes Sekkouri#Mustapha Baitas#Code du travail#Sécurité#Projet de loi#Syndicats#CGEM#dialogue social

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