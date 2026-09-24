Sécurité: le Maroc et le Koweït veulent institutionnaliser leur coopération

Abdellatif Hammouchi (à gauche), directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, aux côtés de Ahmed Abderrahmane Al-Bakr, ambassadeur de l'État du Koweït au Maroc

Abdellatif Hamouchi, à la tête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a reçu, ce jeudi 24 septembre, Ahmed Abderrahmane Al-Bakr, ambassadeur du Koweït, au nouveau siège de la DGSN à Rabat. Cette rencontre illustre les liens fraternels, solides et historiques qui unissent les deux pays, ainsi que la volonté commune de porter leur partenariat vers des horizons plus larges et plus complets.

Cette audience officielle s’inscrit dans le cadre de la concertation continue visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères, notamment dans les domaines sécuritaires d’intérêt commun. Elle a été l’occasion de passer en revue les mécanismes d’action conjointe susceptibles de répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires et de consolider les canaux de communication directe et efficace entre les services de sécurité koweïtiens et leurs homologues marocains, devenus un partenaire crédible et fiable au sein des dispositifs de coopération sécuritaire internationale.

Les entretiens ont permis aux deux parties d’examiner les moyens de renforcer l’échange d’expertises et d’expériences dans les différentes spécialités policières, notamment la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et contre les menaces terroristes. L’accent a également été mis sur l’importance de développer les programmes de formation conjointe et de renforcement des capacités, au bénéfice de la compétence professionnelle et de la capacité opérationnelle des cadres sécuritaires des deux pays.

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Cette démarche reflète l’orientation stratégique de la DGSN-DGST, qui vise une ouverture durable sur son environnement régional et international ainsi que la consolidation des partenariats sécuritaires arabes. Ces discussions traduisent aussi la ferme volonté de mettre en œuvre la vision éclairée des dirigeants des deux pays, qui vise à consolider la sécurité et la stabilité et à préserver les intérêts supérieurs et communs des deux peuples frères.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement constant à poursuivre leurs efforts communs et à intensifier leur coordination sur le terrain et sur le plan opérationnel, dans les domaines de la coopération sécuritaire et du renseignement, au service de la sécurité et de la paix. Elles ont par ailleurs convenu de la nécessité d’institutionnaliser cette coopération bilatérale par la signature, à brève échéance, d’un mémorandum d’entente sécuritaire. L’objectif est que cette coopération reste un levier essentiel pour renforcer la capacité du Maroc et du Koweït à anticiper et à contrer les différents défis et risques sécuritaires.