Politique

Sahara. «La seule base sérieuse, crédible et réaliste»: le Panama réitère son soutien au plan d’autonomie

Nasser Bourita et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd

La République du Panama a réaffirmé, vendredi 22 mai à Rabat, sa position constante sur la question du Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/05/2026 à 14h47

Cette position a été exprimée par le Vice-ministre panaméen des Relations extérieures, Carlos Arturo Hoyos Boyd, en visite de travail au Maroc, à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le responsable panaméen a affirmé que le Panama considère l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, présentée par le Royaume, comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution durable à ce différend régional, dans le cadre du processus mené sous l’égide des Nations unies et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Lire aussi : Sahara: plusieurs pays réitèrent leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Dans ce contexte, il a souligné que l’ambassade de la République du Panama au Maroc exerce pleinement ses pouvoirs consulaires sur l’ensemble du territoire marocain, y compris dans les Provinces du Sud.

Le vice-ministre panaméen a réaffirmé le soutien de son pays à la proposition marocaine du Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, présentée en 2007 et consacrée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le responsable panaméen a également fait part de l’appui total du Panama au Secrétaire général de l’ONU et à son Envoyé personnel pour faciliter et mener les négociations, sur la base de la Proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et acceptable pour toutes les parties.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/05/2026 à 14h47
#Panama#Sahara

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