Rallonge budgétaire de 10 milliards de dirhams: l’approbation sous conditions du Mouvement populaire

«Nous critiquons l’octroi à répétition de rallonges budgétaires, c’est la troisième fois en une année. Le gouvernement aurait pu anticiper et accepter la demande exprimée par l’opposition de recourir à une loi de finances rectificative», a affirmé Driss Sentissi, président du groupe haraki, dans une déclaration pour Le360.

«Aujourd’hui, nous manquons de précisions et de détails sur ces rallonges», a-t-il dit avant d’énumérer les secteurs qui vont en bénéficier (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, secteur du tourisme et soutien aux prix).

Ce jeudi 17 mai 2023, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lakjaa a informé le Parlement de la décision du gouvernement de s’octroyer une rallonge de 10 milliards de dirhams, un projet de décret a été adopté lors d’un Conseil de gouvernement présidé par Aziz Akhannouch.

«La loi permet à l’exécutif de décréter de nouveaux budgets comme elle l’autorise d’annuler des dépenses ministérielles lorsque la situation l’exige. Mais, dans ce cas de figure, le gouvernement n’a pas motivé en détails la destination de la rallonge», a relevé Driss Sentissi avant d’indiquer que l’Etat a réussi, en 2022 et 2023, à collecter d’importantes recettes fiscales via notamment les taxes douanières.

Le président du groupe haraki a reconnu l’utilité des aides accordées, via cette rallonge, à l’ONEE car «partout le prix de l’eau et de l’électricité a connu des hausses dans le monde».

Il s’est demandé pourquoi le tourisme va-t-il bénéficier d’une autre aide de 1,2 milliard de dirhams, sachant que le secteur connait une dynamique sans précédent.

Selon le gouvernement, ce soutien s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route 2023-2026. Le soutien au pouvoir d’achat, avec une rallonge de 3,2 milliards de dirhams, bénéficiera, selon des sources parlementaires, aux agriculteurs dont la production a été affectée par la sécheresse.

Driss Sentissi a par ailleurs indiqué que d’après Faouzi Lakjaa, les indicateurs de l’économie sont «presque tous au vert. Le parlementaire a enfin conclu que «sans une économie forte et sans un taux de croissance conséquent, la question du chômage ne sera pas résolue».

Les 10 milliards de dirhams seront ainsi répartis:

- 4 milliards de dirhams au profit de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), honorant ainsi l’engagement du gouvernement dans la mise en œuvre du protocole d’accord préalable au contrat-programme 2023-2027, dont la signature est prévue cette année.

- 1,5 milliard de dirhams pour couvrir les dépenses additionnelles du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

- 1,2 milliard de dirhams destinés à la mise en œuvre de la feuille de route du secteur du tourisme 2023-2026.

- 3,3 milliards de dirhams pour couvrir certaines dépenses liées à la lutte contre l’inflation et à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.