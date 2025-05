Rabat: un festival pour stimuler la participation des jeunes à la vie politique

L’objectif de cette rencontre, tenue du 2 au 4 mai au siège du Parti de l‘Istiqlal à Rabat, est «le renforcement de l’autonomie politique des jeunes âgés de 18 à 35 ans, en vue de les qualifier pour participer aux échéances électorales de 2026», souligne dans un communiqué le Conseil danois de la jeunesse (Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF.

La Political Leadership Academy œuvre aussi à renforcer «le dialogue entre la jeunesse et les dirigeants des partis politiques». Lors de l’évènement, le parti de la Balance a accueilli plus de 80 jeunes participants, venant de plusieurs régions du royaume.

Le programme comprenait «des formations pratiques et des workshops ludiques et dynamiques axés sur la participation citoyenne au Maroc», ajoute le communiqué. La rencontre s’est clôturée par une rencontre «open mic» avec Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, et a permis «un échange constructif entre les jeunes et ce leader politique».

Inspirée du «Folkemødet», le plus grand festival démocratique du Danemark, la Political Leadership Academy est une première étape avant une série d’actions similaires qui auront lieu prochainement lieu en partenariat avec d’autres grands partis politiques marocains, précise-t-on.

Fondé en 2014, le Youth Policy Center (YPC) est un think tank basé à Rabat qui vise à «autonomiser les jeunes sur les plans économique et politique, tout en inculquant les valeurs du dialogue et de l’engagement civique». Depuis sa création, le Centre a organisé plus de 360 programmes qui ont profité à plus de 45.000 jeunes et membres du YPC. Quant au DUF, il s’est donné pour mission de promouvoir la participation des jeunes à la société et à la démocratie, autant au niveau local que sur le plan national ou international.