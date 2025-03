Le PAM lance «Génération 2030» pour inciter les jeunes à s’engager en politique

C’est en présence de 500 jeunes réunis au théâtre Mohammed V de Rabat que Mehdi Bensaid, Fatima-Zahra El Mansouri et Fatima Saâdi, membres de la présidence collégiale du PAM, ont lancé le projet «Génération 2030» pour inciter la jeunesse à bâtir la société et le Maroc de demain et contribuer «à la marche du pays».

«Le Maroc s’est toujours appuyé sur la jeunesse pour mener ses actions», a déclaré Mehdi Bensaid. Il a également exprimé la volonté du PAM de s’ouvrir «davantage aux jeunes et d’appuyer leurs initiatives pour renforcer les rangs du Parti du tracteur».

Pour rejoindre le PAM, une plateforme d’inscription en ligne est désormais disponible. Interrogés par Le360, certains participants ont salué l’initiative «Génération 2030», encourageant les jeunes à intégrer le parti.

Cet événement a rassemblé de nombreuses figures politiques, des acteurs médiatiques, des influenceurs, des artistes ainsi que des jeunes engagés dans les affaires publiques, dans un esprit constructif et une volonté collective de bâtir un avenir meilleur.