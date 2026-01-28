Politique

Rabat accueille la 5ème session du Forum interparlementaire franco-marocain

Gérard Larcher, président du Sénat français, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.

Les présidents des deux chambres du Parlement français, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, effectueront une visite officielle à Rabat les 29 et 30 janvier 2026 à l’occasion de la 5ème session du Forum interparlementaire franco-marocain.

Par Ryme Bousfiha
Le 28/01/2026 à 14h14

Gérard Larcher, président du Sénat français, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, se rendront à Rabat du 29 au 30 janvier 2026 pour participer à la 5ème session du Forum interparlementaire franco-marocain. Accompagnés d’une délégation transpartisane composée de huit députés et de huit sénateurs, les deux responsables entendent donner une nouvelle impulsion à la coopération parlementaire entre les deux pays.

Cette visite conjointe s’inscrit dans la continuité des déplacements effectués séparément par Yaël Braun-Pivet en décembre 2024 et par Gérard Larcher en février 2025 au Maroc. Elle revêt une portée symbolique particulière, le Forum interparlementaire franco-marocain ne s’étant plus réuni depuis 2019. À travers cette reprise, Paris et Rabat affichent leur volonté commune de renforcer le dialogue institutionnel et d’inscrire la relation bilatérale dans une dynamique renouvelée.

Lire aussi : Emmanuel Macron salue l’«exceptionnelle» relation franco-marocaine et mise sur un partenariat renforcé

Dès jeudi matin, les présidents des deux chambres françaises s’entretiendront avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, lors d’une séquence fermée à la presse. La journée se poursuivra par l’ouverture officielle du Forum, en présence des présidents des deux chambres du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami pour la Chambre des représentants et Mohamed Ould Errachid pour la Chambre des conseillers, aux côtés de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, qui prononceront à tour de rôle des discours d’ouverture.

Les travaux du Forum débuteront par une première séance consacrée aux nouveaux horizons de la coopération bilatérale, placée sous la présidence de Gérard Larcher suivie d’une deuxième séance dédiée aux enjeux de sécurité ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, présidée par Rachid Talbi Alami. L’après-midi sera marqué par une troisième séance qui portera sur les droits des femmes et leur participation à la vie publique, sous la conduite de Yaël Braun-Pivet, avant une quatrième et dernière session axée sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, présidée par Mohamed Ould Errachid.

Lire aussi : Claudia Gaudiau sur l’avenir des relations France-Maroc: «Notre coopération économique n’a jamais été aussi prometteuse»

Les travaux de cette 5ème session s’achèveront en fin de journée par une cérémonie de clôture, suivie d’un point presse.

Le lendemain sera consacré à des visites et rencontres à forte dimension institutionnelle et symbolique. Les présidents des deux chambres françaises se rendront d’abord à l’Institut de formation ferroviaire de Rabat, avant de s’entretenir, à partir de la mi-journée, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Un point presse est également prévu à l’issue de cet entretien.

Le déplacement se conclura le jour même sur une rencontre avec les représentants de la communauté française établie au Maroc.

#Maroc-France#Politique#Relations bilatérales#Chambre des conseillers#chambre des représentants#Parlement#Visite#Rabat

