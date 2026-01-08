Politique

Emmanuel Macron salue l’«exceptionnelle» relation franco-marocaine et mise sur un partenariat renforcé

Emmanuel Macron a reçu, ce lundi 6 janvier, les ambassadrices et ambassadeurs français au Palais de l’Elysée, dans le cadre de la Conférence des ambassadrices et ambassadeurs.

À l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs à Paris, Emmanuel Macron a mis en avant la solidité et le caractère stratégique des relations entre la France et le Maroc. Dans un contexte marqué par des recompositions géopolitiques, le Président français a insisté sur l’importance des partenariats d’exception, de la diplomatie économique et du renforcement des liens avec l’Afrique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/01/2026 à 15h32

Le président français, Emmanuel Macron s’est félicité, jeudi à Paris, de l’excellence des relations avec le Maroc et des perspectives énormes de développement du partenariat d’exception renforcé avec le Royaume.

«Dans ce monde en désordre, nous croyons dans la consolidation de partenariats. Nous l’avons défendu et nous l’avons fait en actes», explique-t-il lors de l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs français accrédités à l’étranger, mettant en avant «la philosophie» et «l’efficacité» de ces partenariats.

Le Chef de l’État français a cité dans ce contexte, parmi «les axes très solides» de la diplomatie française en Méditerranée, le caractère exceptionnel des relations avec le Maroc qui consiste en «la construction aujourd’hui d’un lien extrêmement fort».

Lire aussi : CAN 2025. Emmanuel Macron: «l’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs»

Emmanuel Macron a mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance de la diplomatie économique et sur la nécessité d’adapter l’action diplomatique française face aux recompositions géopolitiques en cours.

Le Président français a également souligné l’impératif de consolider le partenariat avec le continent africain. «Le partenariat africain est clé et il faut qu’on aille au bout du travail accompli en 2026», a ajouté Macron, appelant les ambassadeurs en poste en Afrique à y travailler ardemment.

La conférence des ambassadeurs réunit chaque année à Paris l’ensemble des représentants diplomatiques français autour du Président de la République afin de fixer les grandes priorités de la politique étrangère de la France pour l’année à venir.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/01/2026 à 15h32
#Emmanuel Macron#France#partenariat#Relations France-Maroc#Ambassadeur

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Coupe d’Afrique des Nations, un terrain de bataille pour les équipementiers

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Les alliés de Kiev détaillent des garanties de sécurité «robustes» face à la Russie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Groenland: Trump étudie «plusieurs options», y compris «utiliser l’armée»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Européens et Américains à Paris pour afficher leur «convergence» sur les garanties de sécurité

Articles les plus lus

1
Sahara: la relance de l’administration américaine à l’adresse de l’Algérie
2
Archéologie: une nouvelle étude confirme l’origine marocaine de l’Homo sapiens
3
Smartphones: la réduction des droits de douane de 17,5% à 2,5% ouvre la voie à une baisse des prix
4
Tafoughalt: retour spectaculaire de l’eau dans la grotte de Zegzel
5
En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies
6
CAN 2025. Terrains vagues hier, plans portrait aujourd’hui: les médias algériens s’ingénient à occulter le Maroc
7
Aéroport Mohammed V: le tandem SGTM-TGCC décroche le contrat du nouveau terminal à 12,8 milliards de DH 
8
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
Revues de presse

Voir plus