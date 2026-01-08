Emmanuel Macron salue l’«exceptionnelle» relation franco-marocaine et mise sur un partenariat renforcé

Emmanuel Macron a reçu, ce lundi 6 janvier, les ambassadrices et ambassadeurs français au Palais de l’Elysée, dans le cadre de la Conférence des ambassadrices et ambassadeurs.

Le président français, Emmanuel Macron s’est félicité, jeudi à Paris, de l’excellence des relations avec le Maroc et des perspectives énormes de développement du partenariat d’exception renforcé avec le Royaume.

«Dans ce monde en désordre, nous croyons dans la consolidation de partenariats. Nous l’avons défendu et nous l’avons fait en actes», explique-t-il lors de l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs français accrédités à l’étranger, mettant en avant «la philosophie» et «l’efficacité» de ces partenariats.

Le Chef de l’État français a cité dans ce contexte, parmi «les axes très solides» de la diplomatie française en Méditerranée, le caractère exceptionnel des relations avec le Maroc qui consiste en «la construction aujourd’hui d’un lien extrêmement fort».

Lire aussi : CAN 2025. Emmanuel Macron: «l’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs»

Emmanuel Macron a mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance de la diplomatie économique et sur la nécessité d’adapter l’action diplomatique française face aux recompositions géopolitiques en cours.

Le Président français a également souligné l’impératif de consolider le partenariat avec le continent africain. «Le partenariat africain est clé et il faut qu’on aille au bout du travail accompli en 2026», a ajouté Macron, appelant les ambassadeurs en poste en Afrique à y travailler ardemment.

La conférence des ambassadeurs réunit chaque année à Paris l’ensemble des représentants diplomatiques français autour du Président de la République afin de fixer les grandes priorités de la politique étrangère de la France pour l’année à venir.