Groenland: Trump étudie «plusieurs options», y compris «utiliser l’armée»

Le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen et le président américain Donald Trump. AFP or licensors

Le président américain «a fait savoir clairement qu’acquérir le Groenland était une priorité de sécurité nationale pour les Etats-Unis et c’est vital pour tenir en respect nos adversaires dans la région arctique», a fait savoir Karoline Leavitt dans une déclaration transmise à l’AFP.

«Le président et son équipe discutent de plusieurs options pour remplir cet objectif important de politique étrangère, et bien sûr, utiliser l’armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef», a-t-elle ajouté.

Le ton déterminé de la Maison Blanche tranche avec les appels au dialogue, teintés d’alarme, venus d’Europe et du Groenland face aux revendications de Washington.

Le Groenland et le gouvernement danois ont appelé à des pourparlers rapides avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, espérant dissiper des «malentendus».

Nuuk et Copenhague contestent en particulier l’argument récurrent de Donald Trump selon lequel il lui faudrait agir contre l’omniprésence de la Chine au Groenland.

«Nous ne partageons pas cette idée selon laquelle le Groenland serait couvert d’investissements chinois», a dit le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

«Nous veillons sur le royaume», a insisté M. Løkke, ajoutant qu’il n’était pas utile de «dramatiser» les choses.

#Denmark's Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen has rejected US President Donald Trump’s claims that the #US needs Greenland and that it is “covered” with Chinese ships, Reuters reported on Wednesday. A Chinese expert said that Washington cannot cover up its hegemonic behavior… pic.twitter.com/7WHijzjEgv — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2026

Le Danemark a fortement investi dans la sécurité arctique ces 12 derniers mois, allouant pour cela quelque 90 milliards de couronnes (1,2 milliard d’euros).

Le président américain a tourné cette dépense en ridicule dimanche, en lançant: «Vous savez ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité du Groenland ? Ils ont ajouté un traîneau à chiens».

«La fin de tout»

Selon le Wall Street Journal et le New York Times, le secrétaire d’Etat Marco Rubio a déclaré aux législateurs américains que l’option privilégiée par M. Trump était d’acheter le Groenland au Danemark, écartant une invasion imminente.

Mardi dans la soirée, le président français, Emmanuel Macron, a expliqué ne pas imaginer les Etats-Unis «violer la souveraineté danoise».

Le Danemark - Groenland compris - est membre de l’Otan et une attaque américaine contre l’un des membres de l’Alliance signifierait «la fin de tout», notamment de l’ordre de sécurité international établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a averti la Première ministre danoise, Mette Frederiksen.

«Il ne s’agit pas seulement d’un conflit avec le Royaume du Danemark (...), mais bien avec l’Europe toute entière», a-t-elle assuré à la télévision DR.

«L’avenir du Danemark et du Groenland sont des décisions pour, uniquement, le peuple du Danemark et du Groenland», a affirmé pour sa part le Premier ministre canadien, Mark Carney, aux côtés de Mette Frederiksen à Paris, où tous deux participaient à une conférence sur l’Ukraine.

Le Canada suscite lui aussi les convoitises de Donald Trump, qui répète que le pays devrait devenir le 51ème Etat des Etats-Unis.

Plus tôt, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni avaient dans une déclaration commune également apporté leur soutien à Copenhague, sur un ton semblable.

«Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland», ont déclaré les dirigeants européens, soulignant que le royaume fait «partie» de l’Otan comme les Etats-Unis, eux-mêmes liés au Danemark par un accord de défense.

EU leaders challenge Trump's territorial claims to Greenland

"Greenland belongs to its people. Only Denmark and Greenland, and only they, can make decisions on issues concerning Denmark and Greenland". pic.twitter.com/G1qOjVOkXF — Sprinter Press (@SprinterPress) January 7, 2026

Les ministres des Affaires étrangères nordiques ont émis un communiqué commun reprenant cette même idée de souveraineté.

Plusieurs fois, le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, a dit ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.

Donald Trump a des vues depuis longtemps sur l’île de 57.000 habitants, qui selon lui appartient à la sphère naturelle d’influence des Etats-Unis.

Le président et son entourage ont remis cette revendication sur le tapis avec une ardeur renouvelée dans la foulée de l’opération militaire choc menée par les Etats-Unis au Venezuela.