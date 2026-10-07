PJD: la fronde contre Benkirane s’amplifie après ses attaques contre El Othmani

La phrase «Reste chez toi et vaque à tes activités scientifiques», formulée par Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), lors d’une rencontre partisane, à l’adresse de Saâdeddine El Othmani, ancien chef du gouvernement, continue de susciter des réactions et des polémiques au sein du PJD et ailleurs.

«Cette attaque verbale menée sur un ton offensant a débordé sur la scène politique, mettant en évidence les contradictions de Benkirane dans le traitement de certaines affaires, notamment la question de la normalisation avec Israël, actée par l’accord tripartite signé le 22 décembre 2020», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 8 octobre. Cela a poussé Benkirane à rétropédaler par la suite en présentant des excuses à demi-mot, tout en maintenant le fond de son message politique.

Parmi les réactions, indique le quotidien, « l’ancien proche collaborateur et directeur de cabinet de Saâdeddine El Othmani, lorsque ce dernier était aux commandes des Affaires étrangères, s’en est pris virulemment à Benkirane, l’accusant d’avoir sacrifié son ami lors du remaniement ministériel, en laissant tomber le ministère de l’Enseignement supérieur et en accordant sept départements ministériels au Rassemblement national des indépendants (RNI) pour que le navire gouvernemental poursuive sa trajectoire ».

Exprimée dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, cette réaction particulièrement virulente et frontale à l’égard de Benkirane a également remis sur le devant de la scène politique et médiatique ses dérapages lors de la formation du gouvernement et du blocage qui s’en est suivi. Elle critique la posture de supériorité qu’il tente d’adopter aujourd’hui.

Dans le même sillage, Mohamed Yatim, ancien ministre et dirigeant du PJD, a publié une plaidoirie politique et institutionnelle pour défendre Saâdeddine El Othmani, soulignant que ce dernier n’a jamais remis en cause la légitimité de l’actuelle direction du parti depuis qu’il en a quitté la tête, ni agi à son encontre. Il a aussi fermement contesté la tentative de faire porter à El Othmani l’entière responsabilité politique de la signature de l’accord en question, d’autant que ce dernier n’était pas au courant de tous les détails relatifs au dossier, indiquent les sources du quotidien.

De leur côté, ajoute le quotidien, «Lahcen El Amrani, secrétaire régional du PJD dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, Lahcen Daoudi et Mustapha Ramid, ainsi que d’autres, ont pris la défense de Saâdeddine El Othmani en rappelant l’incohérence de Benkirane».