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Revue du web. Politique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser

Abdelilah Benkirane.

Revue du webPolitique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser; Marrakech: accusée d’avoir insulté la population de Sidi Youssef Ben Ali, Cheikha Trax est aujourd’hui la cible des associations de quartier qui souhaitent porter plainte; Berrechid: un nourrisson décède à l’hôpital Errazi faute, selon les réseaux sociaux, d’oxygène; Allemagne: scandale national après l’arrestation de l’ancien patron des services secrets, accusé d’avoir vendu des informations à une «puissance étrangère»... Round-up.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 19h20

Politique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser.

Marrakech: accusée d’avoir insulté la population de Sidi Youssef Ben Ali, Cheikha Trax est aujourd’hui la cible des associations de quartier qui souhaitent porter plainte.

Berrechid: un nourrisson décède à l’hôpital Errazi faute, selon les réseaux sociaux, d’oxygène.

Allemagne: scandale national après l’arrestation de l’ancien patron des services secrets, accusé d’avoir vendu des informations à une «puissance étrangère».

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 19h20
#Abdelilah Benkirane#Saâd-Eddine El Othmani#Politique#Marrakech#Cheikha Trax#Berrechid#Allemagne

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