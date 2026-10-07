Revue du web. Politique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser

Politique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser.
Marrakech: accusée d’avoir insulté la population de Sidi Youssef Ben Ali, Cheikha Trax est aujourd’hui la cible des associations de quartier qui souhaitent porter plainte.
Berrechid: un nourrisson décède à l’hôpital Errazi faute, selon les réseaux sociaux, d’oxygène.
Allemagne: scandale national après l’arrestation de l’ancien patron des services secrets, accusé d’avoir vendu des informations à une «puissance étrangère».