Revue du web. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali

Football: Mohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali.
🚨 Le Mali 🇲🇱 𝑨𝑪𝑪𝑹𝑶𝑪𝑯𝑬 le Maroc 🇲🇦 à Tanger ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/l556RJs7Hv— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 4, 2026
نهاية المباراة الودية بين منتخبنا الوطني ومنتخب مالي بالتعادل الإيجابي 🤝— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 4, 2026
🏁 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇲🇦1-1🇲🇱
Our National Team’s friendly against Mali ends in a draw #DimaMaghrib pic.twitter.com/xNzwkPrfna
🇲🇦 Grand respect au sélectionneur du Mali. Il a fait tourner, lancé des jeunes et respecté le football. Il nous a mis en difficulté alors que le Maroc était quasiment avec son équipe type. 👏🇲🇱— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) October 4, 2026
La fin du match entre le Maroc et le Mali a été marquée par une belle ambiance fraternelle entre les deux sélections. 🇲🇦🇲🇱🤝— SKWAD (@SKWAD_ma) October 4, 2026
The final whistle between Morocco and Mali was followed by a great show of camaraderie between the two national teams. 🇲🇦🇲🇱🤝 pic.twitter.com/N0x3Qwsfpa
🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 :— 532off (@532off) October 4, 2026
Le Maroc perd 2,85 points après son nul face au Mali et descend à la 6️⃣e place mondiale.. 📉🇲🇦
Le Brésil récupère la 5️⃣e place. 🇧🇷📈 pic.twitter.com/V0sGvna7N7
🤦♂️🇲🇦 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗖𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗖𝗔𝗧𝗔𝗦𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗔𝗛𝗕𝗜… 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘 𝟲𝗘̀𝗠𝗘 𝗔𝗨 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗙𝗔. 😭📉— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 4, 2026
𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗚𝗔̂𝗖𝗛𝗜𝗦. pic.twitter.com/4LFCcHOUY3
Agadir: l’explosion d’une bonbonne de gaz a réveillé toute la ville au beau milieu de la nuit.
Espagne: en difficulté face à l’opposition Le premier ministre Pedro Sánchez profite de la crise du logement pour avancer la date des prochaines élections législatives.
🇪🇸 Espagne: le Premier ministre Pedro Sánchez convoque des élections législatives anticipées le 29 novembre prochain, après le rejet vendredi des mesures que son gouvernement avait présentées pour tenter de sortir l'Espagne de la crise du logement ⬇️ pic.twitter.com/8zSrLj9i2l— Agence France-Presse (@afpfr) October 5, 2026
🇪🇸 Coup de poker à Madrid : Pedro Sánchez convoque des élections anticipées pour le 29 novembre.— Rania Benjelloun (@BenjellounRani) October 5, 2026
Face au rejet par le Congrès de son paquet de mesures d'urgence sur le logement et à la pression croissante de la rue, le chef du gouvernement espagnol choisit de dissoudre le… https://t.co/I4lCH5vYfB pic.twitter.com/iKbeKPsgLV
🚨DERNIÈRE MINUTE : Pedro Sánchez dissout le Parlement espagnol et annonce des élections anticipées pour le 29 novembre.— France (@la_france_sur_x) October 5, 2026
Le tyran socialiste est tombé.
🇫🇷 Soutenez-nous en nous suivant sur 𝕏 🌐 Notre Telegram en cas de censure : https://t.co/mHFZwhEyxa 🇫🇷 pic.twitter.com/H5SumUOkFj
🔴 Pedro Sanchez annonce la dissolution de l’assemblée espagnole et des élections anticipées.— Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) October 5, 2026
Après 3 ans sans majorité et sans approuver un seul budget, c’est finalement la crise du logement, quelques semaines après la crise migratoire de Ceuta, qui impose le retour aux urnes. pic.twitter.com/leI2zZLvmy
🚨🇪🇸💪🤣💥BOOM💥Le gouvernement du Premier ministre espagnol d’extrême gauche Pedro Sánchez s’est effondré.Sánchez a dissous le parlement et convoqué des élections anticipées pour le 29 novembre 2026, avançant ainsi le scrutin initialement prévu en 2027.— 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) October 5, 2026
Pedro Sánchez tombe, les… pic.twitter.com/zW0LimuEu1