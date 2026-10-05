Revue du web. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali

🇪🇸 Coup de poker à Madrid : Pedro Sánchez convoque des élections anticipées pour le 29 novembre.



Face au rejet par le Congrès de son paquet de mesures d'urgence sur le logement et à la pression croissante de la rue, le chef du gouvernement espagnol choisit de dissoudre le… https://t.co/I4lCH5vYfB pic.twitter.com/iKbeKPsgLV