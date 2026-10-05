Société

Revue du web. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali

Mohamed Ouahbi, sélectionneur du Maroc, en conférence de presse au Complexe Mohammed VI à Maâmora le mardi 14 juillet 2026, pour dresser un bilan du Mondial 2026 face aux journalistes.

Revue du webMohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali; Agadir: l’explosion d’une bonbonne de gaz a réveillé toute la ville au beau milieu de la nuit; En difficulté face à l’opposition, le premier ministre Pedro Sánchez profite de la crise du logement pour avancer la date des législatives... Round-up.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 18h33

Football: Mohamed Ouahbi critiqué suite au match nul du Maroc face au Mali.

Agadir: l’explosion d’une bonbonne de gaz a réveillé toute la ville au beau milieu de la nuit.

Espagne: en difficulté face à l’opposition Le premier ministre Pedro Sánchez profite de la crise du logement pour avancer la date des prochaines élections législatives.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 18h33
#Revue du web#Ouahbi#Mohamed Ouahbi#Agadir#Espagne#Pedro Sanchez

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