Revue du web. Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI, la Toile réagit

Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI. Réactions
Congratulations to Fatima Ezzahra El Mansouri on becoming Morocco’s first woman Prime Minister.— Amy Pope (@IOMchief) September 30, 2026
A landmark achievement that reflects the progress and potential of women’s leadership.
IOM looks forward to continuing our partnership with Morocco. 🇲🇦
Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme à diriger le gouvernement pic.twitter.com/wgsMvUFN6p— BFM (@BFMTV) September 30, 2026
En tant que présidente du groupe d'amitié France-Maroc, j'adresse toutes mes félicitations à Mme Fatima-Zahra El Mansouri pour sa nomination à la fonction de Première ministre du Royaume du Maroc !— Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) September 29, 2026
Je formule le voeu que sous son gouvernement, la relation d'amitié entre nos deux… pic.twitter.com/RXoHL3QUPo
🇲🇦 Le #Maroc a pour la première fois de son histoire nommé une #femme comme Première ministre, Fatima Ezzahra El #Mansouri pic.twitter.com/SXyW1Jv5uO— FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 30, 2026
Morocco’s King Mohammed VI has named Urban Planning Minister Fatima Zahra Mansouri as the country’s prime minister, making the 50-year-old attorney the first woman to hold the position in the Muslim kingdom.— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 29, 2026
Mansouri, who until her nomination also was the mayor of Marrakech, was… pic.twitter.com/orytkx0PTB
Éliminatoires CAN 2027: le Maroc s’impose face au Lesotho grâce à Brahim Díaz et Ounahi
🏆 Eliminatorias Copa Africana 🏆— Futbol Remoto (@FutbolRemoto) September 29, 2026
Grupo A - Jornada #2
Leshoto 🇱🇸 0-2 🇲🇦 Marruecos pic.twitter.com/H5lLIQeUQf
Une journée au travail pour l’Equipe Nationale avec cette victoire face au Lesotho et un match TOTALEMENT maîtrisé même s’il y’a eu du déchet technique.— Youssef (@youssefamz13) September 29, 2026
Le Maroc était bien au dessus de son adversaire et ça nous a permis de faire tourner un petit peu et voir des nouvelles têtes.
🚨 Le Maroc 🇲🇦 𝑺’𝑰𝑴𝑷𝑶𝑺𝑬 face au Lesotho 🇱🇸 (0-2) et réalise le 2️⃣/2️⃣ dans l’bon ! 🦁🙌🏻 pic.twitter.com/oFgUJjDDNI— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 29, 2026
📈🇲🇦 Le Maroc conserve sa 𝟱𝗲 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 mondiale avec +1,32 pts après sa victoire face au Lesotho !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 29, 2026
🇧🇷 Le Brésil reste derrière les Lions de l’Atlas, malgré sa victoire aujourd’hui. pic.twitter.com/WdlFd3FgV3
📈🇲🇦 Le Maroc conserve sa 𝟱𝗲 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 mondiale avec +1,32 pts après sa victoire face au Lesotho !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 29, 2026
🇧🇷 Le Brésil reste derrière les Lions de l’Atlas, malgré sa victoire aujourd’hui. pic.twitter.com/WdlFd3FgV3
Football: le Ghana se désiste du match amical face au Maroc, le Mali le remplace
Le match amical prévu entre le Maroc et le Ghana à Tanger est désormais annulé. Le Mali est annoncé comme possible adversaire de remplacement pour le Maroc, même si les informations disponibles ne confirment pas encore officiellement cette programmation. pic.twitter.com/LCXKMdvDki— Sport News Africa (@snewsafrica) September 30, 2026
CHANGEMENT D’ADVERSAIRE POUR LE MAROC 🇲🇦🇲🇱— AtlasFoot212 🇲🇦 (@Atlas_Foot_212) September 30, 2026
Le Maroc affrontera finalement le Mali en match amical, dimanche à 18h à Tanger.
Le Mali devrait offrir une opposition plus intéressante que le Ghana.
🚨🚨 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! LE MAROC AFFRONTERA LE MALI 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 CONTRE LE GHANA !! 🇲🇦🇲🇱✅— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) September 30, 2026
La rencontre aura lieu ce dimanche 4 octobre à 18h, au Ibn Battuta Stadium à Tanger. 🏟️
Une 𝗥𝗘𝗩𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 à prendre (1-1) ? 🤔 pic.twitter.com/oabZoBkmQI
Casablanca: plusieurs blessés dans un accident impliquant une camionnette sur la Route d’El Jadida