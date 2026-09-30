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Revue du web. Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI, la Toile réagit

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi 29 septembre 2026 au Palais royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité, que le Souverain a nommée Cheffe du gouvernement.

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi 29 septembre 2026 au Palais royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité, que le Souverain a nommée Cheffe du gouvernement.

Revue du webFatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI; Éliminatoires CAN 2027: le Maroc s’impose face au Lesotho grâce à Brahim Díaz et Ounahi; Football: le Ghana se désiste du match amical face au Maroc, le Mali le remplace; Casablanca: plusieurs blessés dans un accident impliquant une camionnette sur la Route d’El Jadida... Round-up.

Par La Rédaction
Le 30/09/2026 à 19h04

Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI. Réactions

Éliminatoires CAN 2027: le Maroc s’impose face au Lesotho grâce à Brahim Díaz et Ounahi

Football: le Ghana se désiste du match amical face au Maroc, le Mali le remplace

Casablanca: plusieurs blessés dans un accident impliquant une camionnette sur la Route d’El Jadida

Par La Rédaction
Le 30/09/2026 à 19h04
#Revue du web#Fatima Ezzahra El Mansouri#Football#CAN 2027#Accident#Route d'El Jadida#Brahim Diaz#Azzedine Ounahi

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