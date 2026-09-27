Revue du web. Football: Abdellah Ouazane, une première remarquée avec les Lions de l’Atlas

Football: Abdellah Ouazane, une première remarquée avec les Lions de l’Atlas.

MICRO SKWAD 🎤



L’émotion des grands débuts. Abdellah Ouazane revient sur ses premières minutes avec les Lions de l’Atlas, un moment qu’il n’oubliera pas🇲🇦❤️

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The emotion of a dream debut. Abdellah Ouazane reflects on his first minutes with the Atlas Lions.

A moment he… pic.twitter.com/jw6u6Nkz57 — SKWAD (@SKWAD_ma) September 25, 2026

Le monde des médias en deuil après le décès de Hamid Berrada.

لحظة حفر قبر الإعلامي الراحل ’’حميد برادة‘‘ من قلب مقبرة الرحمة pic.twitter.com/XZ2TWI767u — Chouf TV (@chouftv_ma) September 26, 2026

رحم الله الصحفي الكبير حميد برادة و اسكنه فسيحة جناته و رزق أهله الصبر و السلوان



Mais encore✖️

C’est tout ✔️ pic.twitter.com/w3c01fIklt — محمد أوفقير (@oufkir_mohammed) September 27, 2026

رحل حميد برادة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ الصحافة المغربية، بعد مسار امتد لأكثر من ثمانية عقود، جمع بين الصحافة والفكر والسياسة والتلفزيون، وحاور أسماء بارزة من المغرب والعالم، بينها الملك الراحل الحسن الثاني.#حميد_برادة #الصحافة_المغربية #المغرب pic.twitter.com/9llLoJGgK3 — Medi 1 Radio (@medi1radio) September 26, 2026

Le journaliste et ancien rédacteur en chef Hamid Barrada s'est éteint. Figure de la grande époque de Jeune Afrique aux côtés de Béchir Ben Yahmed, intervieweur redouté qui interrogea notamment Hassan II, il fut aussi de ceux qui incarnèrent, dans une rédaction parisienne aux… pic.twitter.com/FI0oYitaYk — Maroc Hebdo (@marochebdo) September 26, 2026

Le journaliste et intellectuel Hamid Barrada nous a quittés.



Nous saluons ce soir la mémoire d'un intervieweur hors pair, un intellectuel engagé et un militant de la première heure.



Hamid Barrada a été le présentateur emblématique de l’émission "Mais Encore ?" sur notre antenne… pic.twitter.com/GquUoM0do7 — 2M.ma (@2MInteractive) September 26, 2026

Élections 2026: le maire de Tanger visé par un avis de recherche dans une affaire de bourrage d’urnes.

Justice: Saad Lamjarred condamné à 10 ans de prison pour un viol commis à Paris en 2016.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été condamné en appel, ce samedi à Créteil, à dix ans de réclusion criminelle pour viol.



Une peine plus lourde qu'en première instance. L'artiste Saad Lamjarred a été condamné avec mandat de dépôt à dix ans de réclusion criminelle pour viol… pic.twitter.com/EeriTNIX2D — Claire Langoulant ⚜️♛ (@Cuisines1974) September 27, 2026

Saad Lamjarred a été reconnu coupable d'avoir violé en 2016 dans une chambre d'hôtel Laura P., âgée de 20 ans au moment des faits et lui de 31.

Dans une autre affaire, il a été condamné en mai à 5 ans de prison, pour le viol d'une jeune femme en 2018 près de Saint-Tropez. https://t.co/n44yndyrPq — 🌟 Béatrice L 🌟 (@beatriceLBB) September 27, 2026

faut pas se mentir, Lamjarred n'a récolté que ce qu'il semait depuis plusieurs années — Alexander Bicornu (@snorluf) September 27, 2026

saad lamjarred au lieu de demander pardon sa victime en 2016 et la payer pour s’arranger et faire une année max de prison, il a préféré la piéger et payer des avocats et un responsable de com pour faire durer le procès. Idiot#karmapolice #freekoulchi — Inofel (@Lbigcheese1980) September 26, 2026

You turn your back for a minute, and Saad Lamjarred is involved in yet again, another rape scandal. Shoot him already 🥴 https://t.co/vxdbJ4W5jI — Ash 🇸🇾 🇵🇸 (@kaddzy) September 27, 2026