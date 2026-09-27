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Revue du web. Football: Abdellah Ouazane, une première remarquée avec les Lions de l’Atlas

Abdellah Ouazane sous le maillot de l’équipe nationale.. ©Backpagepix 2025

Revue du webFootball: Abdellah Ouazane, une première remarquée avec les Lions de l’Atlas; Le monde des médias en deuil après le décès de Hamid Berrada; Élections 2026: le maire de Tanger visé par un avis de recherche dans une affaire de bourrage d’urnes; Justice: Saad Lamjarred condamné à 10 ans de prison... Round-up.

Par La Rédaction
Le 27/09/2026 à 18h20

Football: Abdellah Ouazane, une première remarquée avec les Lions de l’Atlas.

Le monde des médias en deuil après le décès de Hamid Berrada.

Élections 2026: le maire de Tanger visé par un avis de recherche dans une affaire de bourrage d’urnes.

Justice: Saad Lamjarred condamné à 10 ans de prison pour un viol commis à Paris en 2016.

Par La Rédaction
Le 27/09/2026 à 18h20
#Maroc#Football#abdellah ouazane#Lions de l'Atlas#Hamid Berrada#Journalisme#Médias#décès#Justice#Saad Lamjarred#Élections 2026#Tanger

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