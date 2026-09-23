Revue du web. Législatives 2026: les internautes déplorent les déchets laissés par les équipes de campagne des candidats

Un citoyen exerce son droit de vote à Agadir.

Législatives 2026: les internautes déplorent les déchets laissés par les équipes de campagne des candidats

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Merci Joudar ! pic.twitter.com/pgevB2BZoF — from 04 with love 🔻🇵🇸 (@selh04) September 22, 2026

Le comédien Arnaud Denis met fin à ses jours en Belgique après des années de souffrance

Le comédien Arnaud Denis s'est fait euthanasier à Namur ce 22 septembre. Après la pose d'une prothèse anti-hernie, il était en état d'invalidité sévère et avait créé un collectif de victimes de ces prothèses.



🎥@LargeronPascal 🎙️@michocanee pic.twitter.com/lrQPu42gU2 — M6 Info (@m6info) September 22, 2026

🚨🇫🇷 Après des années de SOUFFRANCE, le comédien ARNAUD DENIS a été EUTHANASIÉ en BELGIQUE à 43 ANS.



En juillet 2023, Arnaud Denis avait subi une opération pour une hernie inguinale avec la pose d’une prothèse. Son état s’était ensuite fortement dégradé, avec des douleurs… pic.twitter.com/ksTpRXgPGR — Cultination (@Cultination1) September 22, 2026

Arnaud Denis s’est fait euthanasier en Belgique, à l’âge de 43 ans pour mettre fin à ses souffrances, a annoncé son avocat, Philippe Courtois. Le comédien et metteur en scène souffrait depuis des années d’atroces douleurs liées, selon lui, à un implant anti-hernie.

➡️… pic.twitter.com/KVl9xMi6np — 20 Minutes (@20Minutes) September 22, 2026

Nous vous le révélions lundi : 215 victimes de prothèses de hernie ont été signalées cet été à l’ANSM. Parmi elles, le comédien Arnaud Denis, mort hier à 43 ans. Gravement invalide, il a eu recours à l’euthanasie en Belgique.#LeMorningRMC pic.twitter.com/NEnvVIr8N0 — RMC (@RMCInfo) September 23, 2026

À tous les malades de l’Encéphalomyélite Myalgique, dont on nie les souffrances dans le corps médical en France et dans le monde. Honte à eux.

Arnaud Denis a fini de souffrir, il est parti en Belgique pour une euthanasie. Demeure dans la paix du seigneur l'ami... pic.twitter.com/FShC52NZiN — Blemont Denis (@BlemontD) September 22, 2026

Ilias Akhomach de retour chez les Lions de l’Atlas après plusieurs mois d’absence

السيد محمد وهبي يستدعي إلياس أخوماش للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني



Mr. Mohamed Ouahbi calls up Ilias Akhomach to join our National Team camp #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/A6jCmRf8ga — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 22, 2026

Les rumeurs parlaient d’un possible boycott d’Ilias Akhomach après son embrouille avec Brahim Díaz.



Mais Akhomach est bien convoqué aujourd’hui avec le Maroc. 🇲🇦



Encore une rumeur sans fondement, comme celles sur Ziyech et El Karouani... Fake news. ❌ pic.twitter.com/3WJvlwNjjg — FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 22, 2026

🚨🇲🇦 MAROC : MOHAMED OUAHBI CONVOQUE ILIAS AKHOMACH !



Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a fait appel à Ilias Akhomach 🇲🇦 pour rejoindre le rassemblement de l’équipe nationale au Complexe Mohammed VI. 🦁⚽



L’ailier de Villarreal rejoint ainsi le groupe marocain pour cette… pic.twitter.com/b3QywtPvHv — Street Foot (@StreetFo0t) September 23, 2026

🚨 RENFORT DE DERNIÈRE MINUTE CHEZ LES LIONS ! 🇲🇦⚡

Avant d'affronter le Gabon, le sélectionneur Mohamed Ouahbi vient de faire appel à un attaquant phare de Liga ! 🇪🇸

Ilias Akhomach (Villarreal) rejoint officiellement le rassemblement à Maâmora ! ✈️

Un atout offensif de plus pour… pic.twitter.com/m8QSObDiKI — CSPORT (@csport_ma) September 22, 2026