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Revue du web. Législatives 2026: les internautes déplorent les déchets laissés par les équipes de campagne des candidats

Un citoyen exerce son droit de vote à Agadir.

Revue du webLégislatives 2026: les internautes déplorent les déchets laissés par les équipes de campagne des candidats; Le comédien Arnaud Denis met fin à ses jours en Belgique après des années de souffrance; Ilias Akhomach de retour chez les Lions de l’Atlas après plusieurs mois d’absence... Round-Up.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h02

Législatives 2026: les internautes déplorent les déchets laissés par les équipes de campagne des candidats

Le comédien Arnaud Denis met fin à ses jours en Belgique après des années de souffrance

Ilias Akhomach de retour chez les Lions de l’Atlas après plusieurs mois d’absence

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 19h02
#Législatives 2026#Ilias Akhomach#Football#Arnaud Denis

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