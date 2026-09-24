Revue du web. Élections 2026: le PAM, grand vainqueur du scrutin. Retour sur quelques-unes des personnalités élues

🚨 LA DÉFENSE DE HAKIMI PASSE À L'OFFENSIVE ! 🇲🇦🗣️



L'avocate du joueur, Me Fanny Colin, rappelle que son client clame toujours son innocence et dénonce de « graves obstructions » de la part de la plaignante :



• Dissimulation de messages évoquant le projet de « dépouiller » le… https://t.co/rKXIF0ruzT