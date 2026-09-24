Revue du web. Élections 2026: le PAM, grand vainqueur du scrutin. Retour sur quelques-unes des personnalités élues

Élections 2026: le PAM, grand vainqueur du scrutin. Retour sur quelques-unes des personnalités élues
Justice: Achraf Hakimi perd son dernier recours et comparaîtra pour viol
Le footballeur marocain du PSG Achraf Hakimi va bien être jugé pour vi0l.— Brut Afrique (@BrutAfrique) September 23, 2026
Voici le rappel des faits présumés, selon l’AFP. Selon une source policière à l’époque des faits, la jeune femme d’alors 24 ans avait raconté avoir fait connaissance avec Achraf Hakimi en janvier 2023 sur… pic.twitter.com/HmlQB4crEm
Paris Saint-Germain and Morocco defender Achraf Hakimi will stand trial for rape after his appeal to the highest court in France was dismissed on Wednesday.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 23, 2026
Hakimi, who is one of 30 players nominated for the Ballon D’Or ahead of next month’s ceremony in London, has now tried…
🚨 LA DÉFENSE DE HAKIMI PASSE À L'OFFENSIVE ! 🇲🇦🗣️— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 23, 2026
L'avocate du joueur, Me Fanny Colin, rappelle que son client clame toujours son innocence et dénonce de « graves obstructions » de la part de la plaignante :
• Dissimulation de messages évoquant le projet de « dépouiller » le… https://t.co/rKXIF0ruzT
La cour suprême a refusé d'examiner le recours formé par Achraf Hakimi, ouvrant la voie à un procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. pic.twitter.com/behRymLTA0— L'Équipe (@lequipe) September 23, 2026
Maroc-Bolivie: un bureau commercial bolivien bientôt ouvert à Dakhla
🇲🇦🇧🇴Le #Maroc poursuit la consolidation de sa position sur la question du #Sahara en Amérique du Sud.— LaRoyaliste👑 (@MalakIdrissi212) September 24, 2026
Dans ce cadre, la #Bolivie🇧🇴 a annoncé, mercredi à New York, son intention d’établir une représentation diplomatique à #Rabat, ainsi qu’un bureau commercial à #Dakhla, appelé à… pic.twitter.com/Ux94jfnzaQ
🇲🇦🇲🇺🇯🇲🇧🇴|L'île Maurice et la Jamaïque soutiennent la marocanité du Sahara, la Bolivie veut ouvrir un bureau commercial à Dakhla— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) September 24, 2026
1/Maurice
Maurice 🇲🇺 change de position sur le Sahara et affirme son soutien officiel l'autonomie du Sahara sous la souveraineté marocaine. Le chef de… pic.twitter.com/GxERXzlYTD
#Sahara_Marocain : La #Bolivie disposée à ouvrir un bureau commercial à Dakhla— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 24, 2026
🔗https://t.co/pN3TjR6bZL pic.twitter.com/LhdoMMaASo
.#Sáhara_Marroquí: #Bolivia dispuesta a abrir una oficina comercial en Dajla.— Marruecos en Panamá (@MoroccoPanama) September 24, 2026
🔗https://t.co/ph7U3pONHa
Este anuncio se realizó en un comunicado conjunto firmado por Su Excelencia el Sr. Ministro Nasser Bourita y su homólogo boliviano, Sr. Héctor Francisco Huanca Gutiérrez pic.twitter.com/YV1iDbNRIY