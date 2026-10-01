Revue du web. Nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams

Société: nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams.
Politique: le SG du PJD Abdelilah Benkirane refuse toute rencontre avec le PAM. Réactions.
Arabie saoudite: le crash volontaire d’un avion de FlyDubai évité de justesse.
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