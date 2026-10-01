Société

Revue du web. Nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams

Les prix affichés dans une station d'essence le 30 septembre 2026 à Tetouan. (PHOTO: réseaux sociaux)

Revue du webSociété: nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams; Politique: le SG du PJD Abdelilah Benkirane refuse toute rencontre avec le PAM. Réactions; Arabie saoudite: le crash volontaire d’un avion de FlyDubai évité de justesse. Round-up.

Par La Rédaction
Le 01/10/2026 à 18h25

Société: nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams.

Politique: le SG du PJD Abdelilah Benkirane refuse toute rencontre avec le PAM. Réactions.

Arabie saoudite: le crash volontaire d’un avion de FlyDubai évité de justesse.

Par La Rédaction
Le 01/10/2026 à 18h25
#Société#Gasoil#hausse des prix#Politique#Abdelilah Benkirane#PAM#Arabie Saoudite#Crash#avion#Economie

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