Revue du web. Nouvelle hausse du gasoil qui dépasse désormais les 16 dirhams

🇮🇱🇦🇪



Le scénario autour du vol flydubai devient complètement surréaliste.



Selon les dernières informations rapportées, le pilote poignardé serait parvenu à ouvrir la porte du cockpit avant de s’effondrer au sol.



Un dernier geste qui aurait permis aux passagers d’accéder au… https://t.co/iywZvz76zp pic.twitter.com/ov0JqaRSYd