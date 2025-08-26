Pénurie de médicaments à base de morphine: une députée de l’USFP saisit le ministre de la Santé

Dans un message adressé au ministre de la Santé, dont Le360 a obtenu une copie, la députée socialiste Latifa Chérif alerte: «Un grand nombre de patients souffrent du cancer, notamment à des stades avancés, ainsi que de certaines maladies chroniques dans notre pays».

Ces patients, a écrit la députée de l’USFP, «connaissent un manque récurrent et aigu de morphine, qui est l’un des analgésiques les plus importants pour soulager les douleurs aiguës et chroniques». Elle estime dans sa lettre que «la morphine ne se limite pas seulement à la diminution de la douleur, mais représente un élément essentiel dans le système thérapeutique, qu’il s’agisse de traitements chirurgicaux, de chimiothérapie ou de thérapies de longue durée».

Lire aussi : L’AMMPS dément une pénurie massive de médicaments pour maladies chroniques au Maroc

Selon elle, «l’interruption de l’approvisionnement en morphine priverait les malades de leur droit aux soins, les plaçant dans une situation sanitaire et psychologique extrêmement difficile».

D’après un pharmacien qui témoigne sous couvert d’anonymat, «tous les médicaments à base de morphine ne sont pas disponibles sur le marché marocain».

Dans sa lettre de protestation, la députée souligne «qu’au regard de la gravité de la situation, et sachant que la morphine est classée par l’Organisation mondiale de la santé comme un médicament essentiel, il est impératif d’assurer sa disponibilité continue afin de garantir le droit à l’accès aux soins et au traitement, et de préserver la dignité des malades et de leurs familles».

Lire aussi : Les pharmaciens du Maroc préparent un sit-in le 9 septembre à Rabat

Latifa Chérif a interpellé le ministre de la Santé pour connaitre les causes de cette pénurie. «Existe-t-il un plan d’urgence pour garantir sa disponibilité dans l’ensemble des établissements de santé traitant ces cas graves?»

En conclusion, la députée socialiste s’interroge sur «les mesures que le ministère compte prendre pour garantir la continuité de l’approvisionnement et éviter la répétition de cette crise».

Les observateurs s’étonnent qu’un ministère de la Santé, pourtant doté d’un budget conséquent et de ressources humaines importantes, ne parvienne pas à garantir l’approvisionnement continu en médicaments essentiels pour le traitement des maladies chroniques.