L’AMMPS dément une pénurie massive de médicaments pour maladies chroniques au Maroc

Dans un communiqué, l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) souligne, en sa qualité d’autorité nationale de régulation et de contrôle du secteur pharmaceutique, que les données disponibles au niveau national permettent d’affirmer qu’aucune répercussion majeure sur le fonctionnement du système de soins n’est observée à ce jour. Tout en précisant que «des ruptures ponctuelles de certaines spécialités pharmaceutiques peuvent survenir», un phénomène observé à l’échelle internationale, «principalement lié aux tensions affectant les chaînes d’approvisionnement, aux difficultés d’accès aux matières premières ou aux fluctuations des marchés mondiaux».

Et d’ajouter que bien que ces contraintes échappent au contrôle d’un seul pays, le Royaume du Maroc met en œuvre, de manière proactive, l’ensemble des mesures nécessaires pour en atténuer l’impact et assurer la continuité des traitements pour les patients.

En coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que l’ensemble des parties prenantes, l’AMMPS, à travers son Service de veille et de suivi du marché pharmaceutique, assure une mission permanente visant à surveiller et analyser l’offre médicamenteuse au niveau national, détecter de manière anticipée toute tension d’approvisionnement et déployer, le cas échéant, des mesures correctives rapides et ciblées pour préserver l’accès aux médicaments essentiels, a poursuivi le communiqué.

Ce dispositif a déjà démontré son efficacité en anticipant et en gérant proactivement les situations à risque, avant qu’elles n’impactent les patients.

L’agence a relevé également que, dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté médicamenteuse, l’AMMPS déploie une politique structurée autour de trois priorités, y compris à travers le renforcement de la production locale en augmentant la part des médicaments fabriqués au Maroc afin de réduire la dépendance aux importations et stabiliser le marché.

Il s’agit également de promouvoir la concurrence et le développement des génériques en limitant les situations de monopole et garantir des alternatives thérapeutiques accessibles, outre la sécurisation de l’approvisionnement en médicaments vitaux à travers la planification proactive, la diversification des sources et la constitution de stocks stratégiques.

En misant sur la vigilance permanente, la diversification des approvisionnements et le renforcement de sa production nationale, le Maroc entend transformer ces défis mondiaux en leviers de résilience. Une manière d’affirmer que, face aux aléas des marchés, la santé des citoyens reste une priorité intangible et protégée par une stratégie de souveraineté médicamenteuse solidement ancrée.