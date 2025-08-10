Démantèlement d’un vaste réseau de trafic de drogue et de faux certificats médicaux

La police judiciaire de la cinquième zone sécuritaire de Riyad, à Rabat, a mené une opération d’envergure la semaine dernière, démantelant un important réseau de trafic de drogues et de comprimés médicamenteux stupéfiants.

Cette intervention a permis la saisie, dans une maison d’un fournisseur majeur située à Souk Al Khmisset, de 40 certificats médicaux vides signés au nom d’un médecin, une femme basée à Casablanca, a libellé le quotidien Assabah, dans son édition de ce lundi 11 août.

L’opération a débuté dans le quartier Riyad, où les agents ont interpellé deux individus armés de deux chiens d’attaque et d’armes blanches. Ceux-ci détenaient des quantités importantes de résine de cannabis (chira), ainsi que des comprimés hallucinogènes. Placés en garde à vue, ces suspects ont rapidement révélé que leur principal fournisseur résidait à Témara.

Le volet suivant de l’enquête a conduit les enquêteurs dans un quartier populaire de Témara, où le suspect principal a été arrêté. Lors de sa perquisition, les forces de l’ordre ont saisi 500 comprimés médicamenteux stupéfiants.

Poursuivant leur investigation, les enquêteurs ont identifié un baron du trafic domicilié à Souk Al Khmisset. Sur place, après une nouvelle intervention, ils ont découvert dans son domicile ces 40 certificats médicaux vierges signés par ce médecin de Casablanca.

Ce médecin a été convoqué par le parquet, où elle a formellement nié toute implication dans cette affaire, a-t-on aussi libellé. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais signé ces documents, et qu’elle s’était portée partie civile devant la Cour.

Elle a engagé un avocat pour la défendre, affirmant qu’elle était victime d’une usurpation d’identité. Selon elle, les trafiquants auraient probablement scanné une véritable ordonnance médicale d’un patient pour en falsifier plusieurs copies, utilisées ensuite pour se procurer de grandes quantités de médicaments dans différentes pharmacies, destinées à être revendues illégalement, rapporte Assabah.

Les investigations préliminaires, menées sur trois jours, ont confirmé cette version. Le baron de la drogue basé à Souk Al Khmisset exploitait ces certificats sous des noms variés pour acheter en pharmacie d’importantes quantités de comprimés stupéfiants. Il organisait ensuite leur revente, en gros et au détail, par le biais d’un réseau bien structuré.

Au total, quatre suspects ont été déférés devant le parquet. Ils ont été placés en détention provisoire à la prison Al Arjat 2 de Salé, inculpés notamment pour possession et trafic de stupéfiants, détention d’armes blanches, mise en danger de la sécurité des biens et des personnes, ainsi que pour leur participation à ces infractions, selon leurs degrés de responsabilité.