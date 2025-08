Saisie à Bab Sebta: 54.000 comprimés de Rivotril interceptés dans une voiture étrangère

Des plaquettes de Rivotril, pour un total de 54.000 comprimés que la Sûreté nationale et les douanes marocaines ont intercepté jeudi 31 juillet au poste-frontière de Bab Sebta.

Une opération conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et les douanes marocaines a permis, dans la soirée du jeudi 31 juillet, de contrecarrer une tentative de trafic international de drogues et de psychotropes à l’entrée du poste-frontière de Bab Sebta.

L’intervention a conduit à l’arrestation d’un individu âgé de 34 ans, immédiatement après son arrivée à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger. Une fouille minutieuse du véhicule a permis de découvrir une importante cargaison de 54.000 comprimés de Rivotril, soigneusement dissimulée dans des cavités spécialement aménagées dans la structure du véhicule.

Le suspect a été placé en garde à vue et fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire menée par la police judiciaire de Tétouan, sous la supervision du parquet compétent. Cette enquête vise à identifier d’éventuels complices, à déterminer les ramifications de ce réseau de trafic et à mettre en lumière l’ensemble des infractions imputées au mis en cause.

Cette saisie spectaculaire s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de sécurité marocains pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui connaissent une recrudescence préoccupante dans la région.