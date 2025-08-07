Economie

Dispositifs médicaux: le Maroc, un leader régional sous pression

Différents types de dispositifs médicaux.

Différents types de dispositifs médicaux.

Revue de pressePorté par une forte demande et des investissements ambitieux, le marché marocain des dispositifs médicaux surclasse la majorité des pays d’Afrique subsaharienne. Mais sa dépendance massive aux importations et ses contraintes structurelles freinent encore son envol. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Par La Rédaction
Le 07/08/2025 à 22h25

Le Maroc s’impose aujourd’hui comme l’un des marchés les plus dynamiques d’Afrique du Nord dans le secteur des dispositifs médicaux. Selon un rapport du cabinet BMI-Fitch Solutions, les ventes devraient atteindre 504,2 millions de dollars en 2024, un chiffre bien supérieur à ceux de nombreux pays d’Afrique subsaharienne tels que le Kenya (137,4 M$), la Tanzanie (150,2 M$) ou le Ghana (92,3 M$). À l’échelle régionale, seul l’Égypte (539,8 M$) dépasse le Royaume, tandis que la Tunisie arrive derrière avec 423 M$, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 8 août.

L’analyse souligne la forte attractivité du marché nord-africain dans son ensemble, tiré principalement par le Maroc et l’Égypte, qui se positionnent comme des moteurs régionaux de l’innovation médicale et de la qualité des soins.

Derrière cette croissance prometteuse se cache toutefois une fragilité structurelle majeure. Plus de 90% des dispositifs médicaux utilisés au Maroc sont importés, souligne L’Economiste. Cette forte dépendance expose le pays à des risques logistiques et géopolitiques importants, notamment en cas de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

La production locale reste limitée à des produits à faible valeur ajoutée – pansements, seringues, gants chirurgicaux, tandis que les équipements plus sophistiqués (imagerie, dispositifs dentaires et orthopédiques) continuent d’être massivement importés.

Pour pallier ces fragilités, le Royaume mise sur la modernisation de son système de santé, lit-on. En juillet 2025, le ministère de la Santé a lancé un programme ambitieux de réhabilitation de 83 hôpitaux et de construction de cinq CHU d’ici 2030. Ces projets s’inscrivent dans une stratégie de long terme pour renforcer les capacités d’accueil et la qualité des soins.

La pression démographique, notamment le vieillissement de la population, stimule la demande de soins complexes et de longue durée, poussant les autorités à multiplier les investissements, notamment dans les technologies médicales, les services spécialisés et la gestion hospitalière, écrit L’Economiste.

Malgré des dépenses de santé par habitant supérieures à celles de la plupart des pays subsahariens, le Maroc reste encore en retrait par rapport à la moyenne des marchés émergents. Le manque de personnel qualifié, la rareté des infrastructures spécialisées et la lente montée en puissance de la production locale freinent l’essor du secteur.

Néanmoins, les perspectives de croissance restent positives. BMI-Fitch Solutions prévoit une hausse continue des dépenses publiques et privées de santé, portée par une population en expansion et des besoins sanitaires de plus en plus complexes. Autant de leviers susceptibles de renforcer l’attractivité du Royaume pour les investisseurs étrangers et les industriels du secteur médical.

Par La Rédaction
Le 07/08/2025 à 22h25
#médicaments#Dispositifs médicaux#Afrique

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

OMS: l’Afrique représente 42% des cas de dispositifs médicaux non conformes ou contrefaits

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dispositifs médicaux: la Santé fixe les prix

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dispositifs médicaux: les nouvelles règles du jeu divisent les opérateurs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dispositifs médicaux: le monopole des pharmaciens vacille

Articles les plus lus

1
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
2
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
3
Quand un aveugle attaque le Maroc…
4
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
5
Très Cher Maroc!
6
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
7
Les Hafsides de Bougie (1294- 1510): un destin pré-national algérien?
8
Souk El Had à Agadir: les commerçants sonnent l’alerte face à une crise commerciale inédite
Revues de presse

Voir plus