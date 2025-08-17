Société

Les pharmaciens du Maroc préparent un sit-in le 9 septembre à Rabat

Des syndicats de pharmaciens se sont opposés à cette baisse des prix des médicaments.

Un pharmacien en activité. Brahim Taougar Le360

La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a annoncé une grande manifestation nationale devant le ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat, le mardi 9 septembre 2025. À l’origine de cette mobilisation: le désengagement du ministère de ses engagements antérieurs et le blocage du dialogue entamé depuis plusieurs années. Les pharmaciens dénoncent des mesures «menaçant la stabilité des officines» et alertent sur un risque direct pour la sécurité médicamenteuse des Marocains.

Le 17/08/2025 à 14h09

La colère gronde chez les pharmaciens marocains. La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a décidé de passer à l’action en organisant un sit-in le 9 septembre prochain à Rabat, devant le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cette décision fait suite, selon eux, au refus persistant du ministère d’honorer les engagements pris lors des précédentes négociations, ainsi qu’à l’ignorance répétée des revendications légitimes de la profession.

Réuni en conseil national le 14 août 2025, le syndicat a dressé un constat sévère: les recommandations du dialogue mené pendant plusieurs années, avec le département de tutelle, sont restées lettre morte. Pis, le ministère serait en train de mettre en œuvre des mesures jugées déstabilisatrices pour le réseau national des pharmacies, et susceptibles de fragiliser l’ensemble du secteur.

Lire aussi : Fixation des prix des médicaments: la colère des syndicats de pharmaciens

Avant cette manifestation, un premier mouvement de protestation sera enclenché. Les pharmaciens de toutes les régions porteront un brassard noir du 18 août au 9 septembre 2025, en signe de contestation et de deuil symbolique du dialogue social gelé.

La Confédération tient le gouvernement et le ministère de la Santé entièrement responsables des conséquences de ce blocage, et avertit que la fragilisation du secteur pharmaceutique équivaut à une menace directe pour la sécurité médicamenteuse des citoyens marocains.

#pharmacie#Syndicats#Manifestations#tutelle#Ministère de la Santé#Rabat

