Officine Expo 2024: l’expertise pharmaceutique marocaine plébiscitée

La 21ème édition de l’Officine Expo Pharma Africa Meeting, qui a démarré se travaux le vendredi 1er mars au Palais des Congrès à Marrakech , a attiré un nombre important de participants, représentant 15 pays à majorité africains et une grande affluence des visiteurs. Le continent africain est représenté par des participants de Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie, en plus d’autres pays, à savoir l’Espagne, la Suisse, le Canada et la France.

Lors des premiers travaux de ce rendez-vous des professionnels du secteur pharmaceutique, il ressort, entre autres, que l’expertise et le savoir-faire du Maroc dans ce domaine sont plébiscités comme étant d’un haut niveau. Ce que font valoir les participants que Le360 a interviewés, en l’occurrence Prosper Hiag, vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP), Arounan Diarra, président du conseil de l’Ordre des pharmaciens de Côte d’Ivoire et de l’Inter-ordre des pharmaciens d’Afrique et Amath Niang, président du conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Sénégal. Ils ont également souligné l’importance de la coopération Sud-Sud et interafricaine pour une souveraineté pharmaceutique de l’Afrique.

Le pharmacien, intervenant clé dans les urgences sanitaires

Un autre point qui a été débattu lors des premiers travaux de cette édition est la «pharmacie humanitaire», à savoir les réponses que le secteur pharmaceutique apporte aux urgences sanitaires, à l’insécurité et aux risques naturels. La focalisation sur cette question est dictée par l’actualité, à savoir le séisme qui a touché la région d’Al Haouz en septembre dernier. Ces débats ont notamment mis en lumière le rôle déterminant des professionnels de la pharmacie dans la réponse aux crises sanitaires.

Lire aussi : Secteur pharmaceutique: Officine Expo 2024 mettra en avant l’expertise marocaine

À ce sujet, Mohammed Adnane El Wartiti, professeur de gestion et de management pharmaceutique, chef du service Réactif, pôle pharmacie, à l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de Rabat, a souligné l’importance du soutien en produits pharmaceutiques en situation de catastrophes. Il a aussi noté que le Maroc a développé une grande expertise dans ce domaine depuis notamment 2004 avec le séisme qui a secoué Al Hoceima. Et ce, via notamment les Hôpitaux médico-chirurgicaux militaires de campagne (HMCC), déployés par les Forces armées royales (FAR) aussi bien au niveau national qu’international en faveur des pays touchés par des catastrophes.

Mohammed Adnane El Wartiti a également souligné que la chaine logistique des médicaments est l’une des plus compliquées, vu la particularité des produits concernés qui ont des répercussions sociales et politiques, avant de conclure que le pharmacien est l’un des intervenants clés dans les actions de solidarité lors des urgences sanitaires.