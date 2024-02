Secteur pharmaceutique: Officine Expo 2024 mettra en avant l’expertise marocaine

Officine Expo Pharma Africa Meeting Village Innovation 2024 se tiendra les 1 et 2 mars à Marrakech, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec des objectifs plus ambitieux. Cette 21ème édition, qu’abritera le Palais des Congrès de la ville ocre, mettra surtout en avant l’expertise et le savoir-faire du Maroc dans le domaine pharmaceutique. Ce rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur réunira des experts nationaux et internationaux pour participer à plus de 45 conférences, ateliers et tables rondes, et accueillant plus de 122 exposants, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Lire aussi : Officine Expo 2023: à Marrakech, le salon dédié à la pharmacie fait la part belle aux entrepreneurs africains

«Placée sous le thème central de la “Pharmacie humanitaire”, cette édition revêt une importance particulière, surtout à la lumière des défis sans précédent auxquels la région d’Al Haouz a été confrontée en septembre 2023 avec un séisme dévastateur», souligne le communiqué. De ce fait, le comité scientifique a choisi de mettre en lumière le rôle déterminant des professionnels de la pharmacie dans la réponse aux crises sanitaires et la construction de communautés résilientes, poursuit la même source.

L’E-santé en vedette

L’E-santé sera également en vedette avec la 3ème édition du Village Innovation qui mettra en avant les dernières avancées technologiques du secteur de la santé avec la participation de partenaires stratégique dans le digital et L’E-santé, est-il noté.

Les organisateurs prévoient également d’explorer des thématiques «pertinentes» exposées par des conférenciers marocains et internationaux, «représentant des leviers de développement de l’officine et visant entre autres à repositionner le pharmacien dans son véritable rôle d’acteur majeur du système de santé».

Cet évènement sera également marqué par l’empreinte africaine qui sera «omniprésente» que ce soit lors des tables rondes Pharma Meeting Africa ou durant les échanges «dynamiques» sur le plateau TV Pharmacien Manager auquel les représentants de 10 pays africains sont invités.