Développement de l’industrie pharmaceutique: un mémorandum d’entente voit le jour

C’est un mémorandum unique en son genre. Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb et le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour ont présidé, vendredi 23 juin 2023, la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre les deux ministères, la PDG de la société Sothema, Lamia Tazi, Dassault Systèmes (AMERICAS CORP,) représenté par Jean-Philippe Laguerre, le Baylor College of medicine (États-Unis, Texas) représenté par Sharmila Anandasabapathy et Regenlab (Suisse, Etats-Unis) représenté par Antonino Turzi, en vue d’un partenariat public privé visant à renforcer la politique pharmaceutique nationale.

Ce mémorandum donnera naissance au premier écosystème à l’échelle africaine spécialisé dans le développement galénique (CDMO) et les essais cliniques (CRO) utilisant les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle dans le but d’accélérer l’innovation et le développement de médicaments dont les anti-cancéreux.

Dans le détail, les parties signataires de ce mémorandum s’engagent à renforcer les acquis du Maroc dans la préparation et la réponse de santé publique aux épidémies et aux autres problématiques de santé, à fournir des technologies habilitantes pour la numérisation du développement de médicaments et des essais cliniques au Maroc.

Ils s’engagent également à concevoir, mettre en place et appuyer la gestion des hôpitaux et des systèmes de santé, à apporter les conseils sur les meilleures pratiques en matière de normes internationales pour les soins contre le cancer et les essais cliniques, en plus de développer et de fabriquer des dispositifs médicaux pour plusieurs domaines.

Notons que cette cérémonie de signature a été accompagnée de l’inauguration officielle d’Axess Pharma, filiale 100% de Sothema, partie intégrante de l’écosystème et qui développe déjà plusieurs médicaments en oncologie.

Par ailleurs, ce partenariat public-privé s’inscrit dans le plan national de prévention et de contrôle du cancer, deuxième cause de mortalité au Maroc, en réduisant les coûts supportés par les caisses de l’Etat et les patients. En outre, c’est une opportunité de création des centaines d’emplois parmi les chercheurs cliniciens, les pharmaciens, les galénistes, les ingénieurs et les techniciens hautement qualifiés.

Ce partenariat public privé s’inscrit aussi dans les chantiers de développement industriel lancés par le ministère de l’Industrie et du commerce conformément aux orientations du roi Mohammed VI, visant à consacrer le Maroc comme un leader continental dans l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux et concrétisant la souveraineté industrielle via la promotion du Made in Morocco, la recherche et le développement et l’innovation dans le secteur de la santé en général.

Il est à noter que ce mémorandum s’appuie en plus des parties signataires sur des collaborations étroites avec l’Université de Long Island (États-Unis, New York) et la Food and Drug Administration (FDA) par l’intermédiaire d’un centre d’excellence de la FDA en science et innovation réglementaires (CERSI).